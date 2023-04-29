В Муравленко продается кафе «Метелица», расположенное на улице Дружбы народов. Продавец готов продать бизнес за 25 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito.
«Продам готовый бизнес кафе-ресторан за 25 000 000 рублей. Отличное расположение в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха», — сообщает продавец в объявлении, опубликованном на платформе Avito.
Продавец сообщает, что на ресторане нет никаких обременений и долгов, помещение и земельный участок находятся в собственности, перед зданием имеется парковка. Кафе оснащено всем необходимым оборудованием, окупаемость вложений возможна за три — пять лет, имеется большая клиентская база, наработанная за двадцать лет. Бизнес продается в связи с переездом.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается кафе по цене двухкомнатной квартиры. Продавец хочет выручить за бизнес семь миллионов рублей.
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