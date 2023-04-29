В ЯНАО за 25 миллионов рублей продается кафе в центре города. Фото

30 апреля 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

В Муравленко продают кафе «Метелица» за 25 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Муравленко продается кафе «Метелица», расположенное на улице Дружбы народов. Продавец готов продать бизнес за 25 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продам готовый бизнес кафе-ресторан за 25 000 000 рублей. Отличное расположение в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха», — сообщает продавец в объявлении, опубликованном на платформе Avito. Продавец сообщает, что на ресторане нет никаких обременений и долгов, помещение и земельный участок находятся в собственности, перед зданием имеется парковка. Кафе оснащено всем необходимым оборудованием, окупаемость вложений возможна за три — пять лет, имеется большая клиентская база, наработанная за двадцать лет. Бизнес продается в связи с переездом. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается кафе по цене двухкомнатной квартиры. Продавец хочет выручить за бизнес семь миллионов рублей.

В Муравленко продается кафе «Метелица», расположенное на улице Дружбы народов. Продавец готов продать бизнес за 25 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продам готовый бизнес кафе-ресторан за 25 000 000 рублей. Отличное расположение в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха», — сообщает продавец в объявлении, опубликованном на платформе Avito. Продавец сообщает, что на ресторане нет никаких обременений и долгов, помещение и земельный участок находятся в собственности, перед зданием имеется парковка. Кафе оснащено всем необходимым оборудованием, окупаемость вложений возможна за три — пять лет, имеется большая клиентская база, наработанная за двадцать лет. Бизнес продается в связи с переездом. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается кафе по цене двухкомнатной квартиры. Продавец хочет выручить за бизнес семь миллионов рублей.