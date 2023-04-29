29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ЯНАО за 25 миллионов рублей продается кафе в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , летнее кафе терраса, лазурный берег, сервировка ресторана
В Муравленко продают кафе «Метелица» за 25 миллионов рублей Фото:

В Муравленко продается кафе «Метелица», расположенное на улице Дружбы народов. Продавец готов продать бизнес за 25 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Продам готовый бизнес кафе-ресторан за 25 000 000 рублей. Отличное расположение в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха», — сообщает продавец в объявлении, опубликованном на платформе Avito.

Продавец сообщает, что на ресторане нет никаких обременений и долгов, помещение и земельный участок находятся в собственности, перед зданием имеется парковка. Кафе оснащено всем необходимым оборудованием, окупаемость вложений возможна за три — пять лет, имеется большая клиентская база, наработанная за двадцать лет. Бизнес продается в связи с переездом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается кафе по цене двухкомнатной квартиры. Продавец хочет выручить за бизнес семь миллионов рублей.

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В Муравленко продается кафе «Метелица», расположенное на улице Дружбы народов. Продавец готов продать бизнес за 25 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продам готовый бизнес кафе-ресторан за 25 000 000 рублей. Отличное расположение в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха», — сообщает продавец в объявлении, опубликованном на платформе Avito. Продавец сообщает, что на ресторане нет никаких обременений и долгов, помещение и земельный участок находятся в собственности, перед зданием имеется парковка. Кафе оснащено всем необходимым оборудованием, окупаемость вложений возможна за три — пять лет, имеется большая клиентская база, наработанная за двадцать лет. Бизнес продается в связи с переездом. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается кафе по цене двухкомнатной квартиры. Продавец хочет выручить за бизнес семь миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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