29 апреля 2023

В США перечислили страны, которые препятствуют политике Байдена в конфликте на Украине

WP: Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике Байдена против РФ
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают поддерживать политику США по Украине и Китаю Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Индия, Бразилия, Пакистан и Египет выступили против политики президента США Джо Байдена, касающейся Украины и России. Об этом пишет журналист американской газеты Мисси Райан.

«Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден», — пишет Мисси Райан в газете The Washington Post. В статье говорится, что в секретных документах Пентагона были названы страны, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, которые препятствовали реализации политики Вашингтона на международных площадках, в том числе в ООН.

Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Информация о том, что Тейшейр имел доступ к секретным материалам Пентагона, подтвердилась

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Индия, Бразилия, Пакистан и Египет выступили против политики президента США Джо Байдена, касающейся Украины и России. Об этом пишет журналист американской газеты Мисси Райан. «Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден», — пишет Мисси Райан в газете The Washington Post. В статье говорится, что в секретных документах Пентагона были названы страны, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, которые препятствовали реализации политики Вашингтона на международных площадках, в том числе в ООН. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Информация о том, что Тейшейр имел доступ к секретным материалам Пентагона, подтвердилась
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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