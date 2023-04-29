В США перечислили страны, которые препятствуют политике Байдена в конфликте на Украине

WP: Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике Байдена против РФ

30 апреля 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают поддерживать политику США по Украине и Китаю Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Индия, Бразилия, Пакистан и Египет выступили против политики президента США Джо Байдена, касающейся Украины и России. Об этом пишет журналист американской газеты Мисси Райан. «Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден», — пишет Мисси Райан в газете The Washington Post. В статье говорится, что в секретных документах Пентагона были названы страны, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, которые препятствовали реализации политики Вашингтона на международных площадках, в том числе в ООН. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Информация о том, что Тейшейр имел доступ к секретным материалам Пентагона, подтвердилась

Индия, Бразилия, Пакистан и Египет выступили против политики президента США Джо Байдена, касающейся Украины и России. Об этом пишет журналист американской газеты Мисси Райан. «Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден», — пишет Мисси Райан в газете The Washington Post. В статье говорится, что в секретных документах Пентагона были названы страны, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, которые препятствовали реализации политики Вашингтона на международных площадках, в том числе в ООН. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Информация о том, что Тейшейр имел доступ к секретным материалам Пентагона, подтвердилась