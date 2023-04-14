CNN: подозреваемого в утечке данных Пентагона официально обвинили

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Джек Тейшера будет находиться под стражей до 19 апреля Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона служащий нацгвардии США Джек Тейшейра был обвинен в несанкционированной передаче данных о национальной обороне, а также удалении секретной информации. Об этом сообщили в CNN.

«Джек Тейшейра, подозреваемый, арестованный в связи с массовой утечкой секретных документов США, был обвинен в несанкционированном задержании и передаче информации о национальной обороне, также в несанкционированном удалении секретной информации и материалов защиты», — указали в материале. Уточняется, что он будет находиться под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

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Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона служащий нацгвардии США Джек Тейшейра был обвинен в несанкционированной передаче данных о национальной обороне, а также удалении секретной информации. Об этом сообщили в CNN. «Джек Тейшейра, подозреваемый, арестованный в связи с массовой утечкой секретных документов США, был обвинен в несанкционированном задержании и передаче информации о национальной обороне, также в несанкционированном удалении секретной информации и материалов защиты», — указали в материале. Уточняется, что он будет находиться под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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