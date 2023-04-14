CNN: подозреваемого в утечке данных Пентагона официально обвинили

Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона служащий нацгвардии США Джек Тейшейра был обвинен в несанкционированной передаче данных о национальной обороне, а также удалении секретной информации. Об этом сообщили в CNN.
«Джек Тейшейра, подозреваемый, арестованный в связи с массовой утечкой секретных документов США, был обвинен в несанкционированном задержании и передаче информации о национальной обороне, также в несанкционированном удалении секретной информации и материалов защиты», — указали в материале. Уточняется, что он будет находиться под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.
Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона служащий нацгвардии США Джек Тейшейра был обвинен в несанкционированной передаче данных о национальной обороне, а также удалении секретной информации. Об этом сообщили в CNN. «Джек Тейшейра, подозреваемый, арестованный в связи с массовой утечкой секретных документов США, был обвинен в несанкционированном задержании и передаче информации о национальной обороне, также в несанкционированном удалении секретной информации и материалов защиты», — указали в материале. Уточняется, что он будет находиться под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.