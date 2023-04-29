Жительница Кургана перевела лжебанкирам сотни тысяч рублей

В отдел полиции обратилась 58-летняя жительница Кургана, которая поверила аферистам и потеряла сотни тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области на своем сайте.
«Женщине позвонили лжесотрудники Центробанка и сообщили об оформлении на ее имя несанкционированного кредита. Чтобы выйти из этой ситуации, мошенники посоветовали ей перевести деньги на безопасный счет», — рассказала пресс-служба ведомства.
Жительница Кургана не посоветовалась с родственниками и близкими. Она просто сняла через банкомат свои накопленные деньги и перевела 420 тысяч рублей на продиктованный незнакомцем счет. Спустя время, не обнаружив поступления денег на «безопасный» счет, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Ранее URA.RU сообщало, что учительница из гимназии №47 города Кургана дважды не поверила сотрудникам полиции и перевела крупную сумму мошенникам. Женщина лишилась 900 тысяч рублей.
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