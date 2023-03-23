В Кургане учитель гимназии не поверила полицейским и перевела сотни тысяч мошенникам

Курганский учитель, не поверив полиции, выслала деньги мошенникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учительница из гимназии №47 города Кургана дважды не поверила сотрудникам полиции и перевела крупную сумму мошенникам. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным структурам.

«Учитель 47-й гимназии перевела мошенникам 900 000 рублей, взятых в кредит, вопреки предупреждениям полицейских», — сообщили подробности источники.

Учитель пришла в торговый центр с крупной суммой денег. Ее заметил полицейский, узнал причину и предупредил, что с ней могли общаться мошенники. Женщина отказалась верить сотруднику в форме.

Спустя некоторое время она вернулась к секции с банкоматами. Полицейский снова предупредил женщину о потенциальной угрозе потерять деньги. «Она устроила скандал и ушла. Вечером эта же учительница пришла в отдел полиции и написала заявление о мошенничестве», — рассказали источники.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. В полиции подтвердили информацию и добавили, что «более девятисот тысяч рублей жительница Кургана перечислила на мошеннические счета. По данному факту следователем СУ УМВД России по г. Кургану проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение».

Собеседники редакции предположили, что учителя могут уволить из гимназии. Это может случиться, если выяснится, что деньги, отправленные мошенникам, могли уйти на украинские счета для финансирования ВСУ. В образовательном учреждении от комментариев отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полицейский спас пенсионерку от перевода денег мошенникам. Он заметил, что женщина разговаривает по телефону и вовремя предупредил пожилую женщину.