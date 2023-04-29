На трассе в Талицком районе Свердловской области автомобиль вылетел в кювет, в результате чего погибли двое человек. Об это URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«ДТП произошло ранним утром в Талицком районе на 14 километре автодороги „подъезд к селу Елань“ от автодороги » город Талица-село Бутка«. Водитель автомобиля „Ниссан Икс-Трэйл“, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля, 34-летний пассажир доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ, находится в коме», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы установили, что ехавшие в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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