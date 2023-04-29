В ДТП на свердловской трассе погибли два человека. Фото

30 апреля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU На трассе в Талицком районе Свердловской области автомобиль вылетел в кювет, в результате чего погибли двое человек. Об это URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло ранним утром в Талицком районе на 14 километре автодороги „подъезд к селу Елань“ от автодороги » город Талица-село Бутка«. Водитель автомобиля „Ниссан Икс-Трэйл“, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля, 34-летний пассажир доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ, находится в коме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инспекторы установили, что ехавшие в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. ДТП на 14 километре автодороги «подъезд к селу Елань» от автодороги « город Талица-село Бутка» Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

На трассе в Талицком районе Свердловской области автомобиль вылетел в кювет, в результате чего погибли двое человек. Об это URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло ранним утром в Талицком районе на 14 километре автодороги „подъезд к селу Елань“ от автодороги » город Талица-село Бутка«. Водитель автомобиля „Ниссан Икс-Трэйл“, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля, 34-летний пассажир доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ, находится в коме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инспекторы установили, что ехавшие в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.