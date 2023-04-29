29 апреля 2023

В ДТП на свердловской трассе погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога
Участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности Фото:

На трассе в Талицком районе Свердловской области автомобиль вылетел в кювет, в результате чего погибли двое человек. Об это URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«ДТП произошло ранним утром в Талицком районе на 14 километре автодороги „подъезд к селу Елань“ от автодороги » город Талица-село Бутка«. Водитель автомобиля „Ниссан Икс-Трэйл“, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля, 34-летний пассажир доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ, находится в коме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы установили, что ехавшие в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

ДТП на 14 километре автодороги «подъезд к селу Елань» от автодороги « город Талица-село Бутка»
ДТП на 14 километре автодороги «подъезд к селу Елань» от автодороги « город Талица-село Бутка»
Фото:

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На трассе в Талицком районе Свердловской области автомобиль вылетел в кювет, в результате чего погибли двое человек. Об это URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло ранним утром в Талицком районе на 14 километре автодороги „подъезд к селу Елань“ от автодороги » город Талица-село Бутка«. Водитель автомобиля „Ниссан Икс-Трэйл“, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля, 34-летний пассажир доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ, находится в коме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инспекторы установили, что ехавшие в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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