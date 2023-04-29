Зеленский пожаловался, что теряет рассудок

30 апреля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что теряет рассудок без отпуска Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ни разу с начала военного конфликта с Россией не уходил в отпуск. От этого, по его словам, он теряет рассудок. «Отпуска, конечно, у меня не было. Иногда мне нужно несколько часов [личного времени], чтобы не потерять рассудок, отключиться ненадолго», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. Он добавил, что обычно остается наедине с собой, читая книгу рано утром или поздно ночью. Ранее Зеленский заявлял, что хочет съездить на море и выпить там пива. Его слова передает «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ни разу с начала военного конфликта с Россией не уходил в отпуск. От этого, по его словам, он теряет рассудок. «Отпуска, конечно, у меня не было. Иногда мне нужно несколько часов [личного времени], чтобы не потерять рассудок, отключиться ненадолго», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. Он добавил, что обычно остается наедине с собой, читая книгу рано утром или поздно ночью. Ранее Зеленский заявлял, что хочет съездить на море и выпить там пива. Его слова передает «Царьград».