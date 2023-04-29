29 апреля 2023

Зеленский пожаловался, что теряет рассудок

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заявил, что теряет рассудок без отпуска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ни разу с начала военного конфликта с Россией не уходил в отпуск. От этого, по его словам, он теряет рассудок.

«Отпуска, конечно, у меня не было. Иногда мне нужно несколько часов [личного времени], чтобы не потерять рассудок, отключиться ненадолго», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. Он добавил, что обычно остается наедине с собой, читая книгу рано утром или поздно ночью.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет съездить на море и выпить там пива. Его слова передает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ни разу с начала военного конфликта с Россией не уходил в отпуск. От этого, по его словам, он теряет рассудок. «Отпуска, конечно, у меня не было. Иногда мне нужно несколько часов [личного времени], чтобы не потерять рассудок, отключиться ненадолго», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. Он добавил, что обычно остается наедине с собой, читая книгу рано утром или поздно ночью. Ранее Зеленский заявлял, что хочет съездить на море и выпить там пива. Его слова передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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