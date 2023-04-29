В районе ЯНАО в День Победы проведут автопробег

30 апреля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Автомобили должны быть тематически украшены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) в День Победы проведут автопробег в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации района. «Приглашаем жителей Яр-Сале 9 мая принять участие в автопробеге, чтобы отдать честь и дань памяти героям Великой Отечественной войны. Автомобили, участвующие в пробеге, должны быть тематически украшены», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие начнется в 12:00. Администрация принимает заявки от жителей до 5 мая. О своем желании присоединиться к автопробегу можно сообщить по телефону или с помощью электронной почты. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. В мероприятии приняли участие волонтеры и коллективы предприятий.

В Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) в День Победы проведут автопробег в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации района. «Приглашаем жителей Яр-Сале 9 мая принять участие в автопробеге, чтобы отдать честь и дань памяти героям Великой Отечественной войны. Автомобили, участвующие в пробеге, должны быть тематически украшены», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие начнется в 12:00. Администрация принимает заявки от жителей до 5 мая. О своем желании присоединиться к автопробегу можно сообщить по телефону или с помощью электронной почты. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. В мероприятии приняли участие волонтеры и коллективы предприятий.