В районе ЯНАО в День Победы проведут автопробег

В Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) в День Победы проведут автопробег в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации района.
«Приглашаем жителей Яр-Сале 9 мая принять участие в автопробеге, чтобы отдать честь и дань памяти героям Великой Отечественной войны. Автомобили, участвующие в пробеге, должны быть тематически украшены», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие начнется в 12:00. Администрация принимает заявки от жителей до 5 мая. О своем желании присоединиться к автопробегу можно сообщить по телефону или с помощью электронной почты.
Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. В мероприятии приняли участие волонтеры и коллективы предприятий.
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