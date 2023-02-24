Жители ЯНАО провели автопробег в поддержку СВО. Фото

25 февраля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

В автопробеге приняли участие волонтеры и коллективы предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Колонна машин с флагами российского триколора, Ямала и знаменем Победы выдвинулась из Пуровска в Тарко-Сале, где проехала по улицам города. К пробегу присоединились волонтеры, молодежный совет, „Молодая гвардия“ и коллективы предприятий», — сообщили в telegram-канале мэрии Пуровского района. Ранее автопробег проходил в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Жители поддерживали СВО 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России. Тelegram-канал администрации Пуровского района Тelegram-канал администрации Пуровского района

В Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Колонна машин с флагами российского триколора, Ямала и знаменем Победы выдвинулась из Пуровска в Тарко-Сале, где проехала по улицам города. К пробегу присоединились волонтеры, молодежный совет, „Молодая гвардия“ и коллективы предприятий», — сообщили в telegram-канале мэрии Пуровского района. Ранее автопробег проходил в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Жители поддерживали СВО 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.