В Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Колонна машин с флагами российского триколора, Ямала и знаменем Победы выдвинулась из Пуровска в Тарко-Сале, где проехала по улицам города. К пробегу присоединились волонтеры, молодежный совет, „Молодая гвардия“ и коллективы предприятий», — сообщили в telegram-канале мэрии Пуровского района.
Ранее автопробег проходил в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Жители поддерживали СВО 5 ноября.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.
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