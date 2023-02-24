24 февраля 2023
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22 февраля 2023

Жители ЯНАО провели автопробег в поддержку СВО. Фото

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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , автопробег, поддержка сво, поддержка спецоперации
В автопробеге приняли участие волонтеры и коллективы предприятий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Колонна машин с флагами российского триколора, Ямала и знаменем Победы выдвинулась из Пуровска в Тарко-Сале, где проехала по улицам города. К пробегу присоединились волонтеры, молодежный совет, „Молодая гвардия“ и коллективы предприятий», — сообщили в telegram-канале мэрии Пуровского района.

Ранее автопробег проходил в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Жители поддерживали СВО 5 ноября.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.

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В Пуровском районе ЯНАО местные жители организовали автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Колонна машин с флагами российского триколора, Ямала и знаменем Победы выдвинулась из Пуровска в Тарко-Сале, где проехала по улицам города. К пробегу присоединились волонтеры, молодежный совет, „Молодая гвардия“ и коллективы предприятий», — сообщили в telegram-канале мэрии Пуровского района. Ранее автопробег проходил в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Жители поддерживали СВО 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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