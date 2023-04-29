В ЯНАО простились с военным, погибшим в зоне СВО

30 апреля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Дружинин погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Шурышкарском районе ЯНАО простились с Дмитрием Дружининым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщил мэр Олег Попов. «Проводили в последний путь Дмитрия Дружинина, нашего земляка, погибшего в зоне СВО. Дмитрий родился и вырос в Шурышкарском районе», — написал мэр в своем telegram-канале. У Дружинина остались двое детей, мама, братья и сестра. Попов выразил соболезнования близким. «Мы рядом с вами и готовы оказать любую помощь», — сообщил он. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что основными ее целями являются защита мирных жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

В Шурышкарском районе ЯНАО простились с Дмитрием Дружининым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщил мэр Олег Попов. «Проводили в последний путь Дмитрия Дружинина, нашего земляка, погибшего в зоне СВО. Дмитрий родился и вырос в Шурышкарском районе», — написал мэр в своем telegram-канале. У Дружинина остались двое детей, мама, братья и сестра. Попов выразил соболезнования близким. «Мы рядом с вами и готовы оказать любую помощь», — сообщил он. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что основными ее целями являются защита мирных жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.