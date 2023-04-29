В ЯНАО простились с военным, погибшим в зоне СВО

В Шурышкарском районе ЯНАО простились с Дмитрием Дружининым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщил мэр Олег Попов.
«Проводили в последний путь Дмитрия Дружинина, нашего земляка, погибшего в зоне СВО. Дмитрий родился и вырос в Шурышкарском районе», — написал мэр в своем telegram-канале.
У Дружинина остались двое детей, мама, братья и сестра. Попов выразил соболезнования близким. «Мы рядом с вами и готовы оказать любую помощь», — сообщил он.
О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что основными ее целями являются защита мирных жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
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