Политолог Подлесный назвал главную причину, почему Украину не приму в НАТО

Политолог Подлесный: отсутствие границы с Россией мешает Украине вступить в НАТО

30 апреля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обманывает население о возможности вступления в НАТО, сказал Геннадий Подлесный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, согласно уставу НАТО, не может вступить в альянс, поскольку не имеет задокументированной границы с Россией. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. «По уставу НАТО, в его состав не может быть принята страна, у которой даже не война, а есть споры по ее границам. А у Украины юридически вообще нет признанных международных границ. Потому что не было демаркарции с Россией. Не был подписан документ по разграничению границы. Украина до проведения демаркации границы с Россией не может вступит в НАТО», — сказал Геннадий Подлесный. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно поддерживать иллюзию скоро вступления в альянс, чтобы население думало, что НАТО начнет воевать на их стороне. «Для вступления нужен консенсус 49 стран. Этого консенсуса нет. Не только Венгрия сомневается. Прием Украины в НАТО означает, что войска альянса должны воевать с Россией. Все это понимают. Зеленскому нужно создавать фон, сеять иллюзии, что не сегодня-завтра НАТО будет воевать на Украине», — объяснил политолог. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить сроки, когда их примут в альянс. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это не возможно во время конфликта с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина, согласно уставу НАТО, не может вступить в альянс, поскольку не имеет задокументированной границы с Россией. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. «По уставу НАТО, в его состав не может быть принята страна, у которой даже не война, а есть споры по ее границам. А у Украины юридически вообще нет признанных международных границ. Потому что не было демаркарции с Россией. Не был подписан документ по разграничению границы. Украина до проведения демаркации границы с Россией не может вступит в НАТО», — сказал Геннадий Подлесный. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно поддерживать иллюзию скоро вступления в альянс, чтобы население думало, что НАТО начнет воевать на их стороне. «Для вступления нужен консенсус 49 стран. Этого консенсуса нет. Не только Венгрия сомневается. Прием Украины в НАТО означает, что войска альянса должны воевать с Россией. Все это понимают. Зеленскому нужно создавать фон, сеять иллюзии, что не сегодня-завтра НАТО будет воевать на Украине», — объяснил политолог. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить сроки, когда их примут в альянс. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это не возможно во время конфликта с Россией.