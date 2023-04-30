Политолог Подлесный назвал главную причину, почему Украину не приму в НАТО

Украина, согласно уставу НАТО, не может вступить в альянс, поскольку не имеет задокументированной границы с Россией. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.
«По уставу НАТО, в его состав не может быть принята страна, у которой даже не война, а есть споры по ее границам. А у Украины юридически вообще нет признанных международных границ. Потому что не было демаркарции с Россией. Не был подписан документ по разграничению границы. Украина до проведения демаркации границы с Россией не может вступит в НАТО», — сказал Геннадий Подлесный.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно поддерживать иллюзию скоро вступления в альянс, чтобы население думало, что НАТО начнет воевать на их стороне. «Для вступления нужен консенсус 49 стран. Этого консенсуса нет. Не только Венгрия сомневается. Прием Украины в НАТО означает, что войска альянса должны воевать с Россией. Все это понимают. Зеленскому нужно создавать фон, сеять иллюзии, что не сегодня-завтра НАТО будет воевать на Украине», — объяснил политолог.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить сроки, когда их примут в альянс. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это не возможно во время конфликта с Россией.
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