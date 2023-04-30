SHOT: москвич обманул пенсионерку на 6,7 млн и отправил деньги ВСУ

Мошенник действовал по указке кураторов с Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали мошенника, обманувшего 66-летнюю жительницу Санкт-Петербурга на несколько миллионов рублей. Преступник перевел все деньги на Украину.

«В Шереметьево задержали москвича, который развел пенсионерку на 6,7 миллионов рублей и питерскую квартиру. Мошенник переводил вырученные деньги на Украину, выполняя задания кураторов из Украины», — сообщает telegram-канал «Shot».

Звонившие потерпевшей мошенники, представились полицейскими и вынудили ее пойти к риелторам, продать квартиру и передать деньги якобы сотруднику банка, который назовет кодовое слово. Пенсионерка была напугана и следовала всем инструкциям лжеполицейских.

После того, как женщина обратилась в полицию, мошенника задержали. Им оказался 31-летний безработный москвич, который выполнял поручения кураторов с Украины и обманывал жителей разных городов. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о директоре административного департамента Минфина РФ, который перевел мошенникам 3,8 миллиона рублей. В ходе телефонного разговора мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на имя потерпевшего производится попытка оформления кредита.