SHOT: москвич обманул пенсионерку на 6,7 млн и отправил деньги ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
Мошенник действовал по указке кураторов с Украины Фото:

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали мошенника, обманувшего 66-летнюю жительницу Санкт-Петербурга на несколько миллионов рублей. Преступник перевел все деньги на Украину.

«В Шереметьево задержали москвича, который развел пенсионерку на 6,7 миллионов рублей и питерскую квартиру. Мошенник переводил вырученные деньги на Украину, выполняя задания кураторов из Украины», — сообщает telegram-канал «Shot».

Звонившие потерпевшей мошенники, представились полицейскими и вынудили ее пойти к риелторам, продать квартиру и передать деньги якобы сотруднику банка, который назовет кодовое слово. Пенсионерка была напугана и следовала всем инструкциям лжеполицейских.

После того, как женщина обратилась в полицию, мошенника задержали. Им оказался 31-летний безработный москвич, который выполнял поручения кураторов с Украины и обманывал жителей разных городов. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о директоре административного департамента Минфина РФ, который перевел мошенникам 3,8 миллиона рублей. В ходе телефонного разговора мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на имя потерпевшего производится попытка оформления кредита.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в аэропорту Шереметьево задержали мошенника, обманувшего 66-летнюю жительницу Санкт-Петербурга на несколько миллионов рублей. Преступник перевел все деньги на Украину. «В Шереметьево задержали москвича, который развел пенсионерку на 6,7 миллионов рублей и питерскую квартиру. Мошенник переводил вырученные деньги на Украину, выполняя задания кураторов из Украины», — сообщает telegram-канал «Shot». Звонившие потерпевшей мошенники, представились полицейскими и вынудили ее пойти к риелторам, продать квартиру и передать деньги якобы сотруднику банка, который назовет кодовое слово. Пенсионерка была напугана и следовала всем инструкциям лжеполицейских. После того, как женщина обратилась в полицию, мошенника задержали. Им оказался 31-летний безработный москвич, который выполнял поручения кураторов с Украины и обманывал жителей разных городов. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало о директоре административного департамента Минфина РФ, который перевел мошенникам 3,8 миллиона рублей. В ходе телефонного разговора мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на имя потерпевшего производится попытка оформления кредита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...