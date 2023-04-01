Мошенники обманули директора департамента Минфина РФ почти на 4 млн рублей

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Владимир Штоп перевел на счет телефонных мошенников почти 4 млн рублей Фото:

Директор административного департамента Минфина РФ Владимир Штоп в ходе телефонного разговора с мошенниками перевел на их счет 3,8 млн рублей. Преступники представились сотрудниками одного из банков.

«Владимир Штоп перевел злоумышленникам 3,8 млн рублей», — передает слова источника «РЕН ТВ». Там добавили, что в ходе телефонного разговора мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на имя Штопа производится попытка оформления кредита. Позже Владимир Штоп, осознав, что стал жертвой мошенников, написал обращение в правоохранительные органы, заключил источник.

URA.RU направило запрос в Минфин РФ и ГУ МВД по городу Москве с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Директор административного департамента Минфина РФ Владимир Штоп в ходе телефонного разговора с мошенниками перевел на их счет 3,8 млн рублей. Преступники представились сотрудниками одного из банков. «Владимир Штоп перевел злоумышленникам 3,8 млн рублей», — передает слова источника «РЕН ТВ». Там добавили, что в ходе телефонного разговора мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на имя Штопа производится попытка оформления кредита. Позже Владимир Штоп, осознав, что стал жертвой мошенников, написал обращение в правоохранительные органы, заключил источник. URA.RU направило запрос в Минфин РФ и ГУ МВД по городу Москве с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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