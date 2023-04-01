Мошенники обманули директора департамента Минфина РФ почти на 4 млн рублей

Директор административного департамента Минфина РФ Владимир Штоп в ходе телефонного разговора с мошенниками перевел на их счет 3,8 млн рублей. Преступники представились сотрудниками одного из банков.
«Владимир Штоп перевел злоумышленникам 3,8 млн рублей», — передает слова источника «РЕН ТВ». Там добавили, что в ходе телефонного разговора мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на имя Штопа производится попытка оформления кредита. Позже Владимир Штоп, осознав, что стал жертвой мошенников, написал обращение в правоохранительные органы, заключил источник.
URA.RU направило запрос в Минфин РФ и ГУ МВД по городу Москве с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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