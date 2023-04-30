Mash: Костомарову провели операцию по протезированию

30 апреля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Костомаров идет на поправку после операции по протезированию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. По нашей информации, сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, которая, как правило, занимает несколько месяцев. Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда стало известно, что у спортсмена пневмония, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале олимпийский чемпион перенес ампутации на ногах и на кистях рук. Предполагается, что он пробудет в реанимации как минимум два-три месяца, передают « Невские новости ».

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. По нашей информации, сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, которая, как правило, занимает несколько месяцев. Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда стало известно, что у спортсмена пневмония, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале олимпийский чемпион перенес ампутации на ногах и на кистях рук. Предполагается, что он пробудет в реанимации как минимум два-три месяца, передают «Невские новости».