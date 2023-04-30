Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. По нашей информации, сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, которая, как правило, занимает несколько месяцев.
Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда стало известно, что у спортсмена пневмония, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале олимпийский чемпион перенес ампутации на ногах и на кистях рук. Предполагается, что он пробудет в реанимации как минимум два-три месяца, передают «
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