Mash: Костомарову провели операцию по протезированию

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Костомаров идет на поправку после операции по протезированию Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. По нашей информации, сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, которая, как правило, занимает несколько месяцев.

Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда стало известно, что у спортсмена пневмония, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале олимпийский чемпион перенес ампутации на ногах и на кистях рук. Предполагается, что он пробудет в реанимации как минимум два-три месяца, передают «Невские новости».

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Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. По нашей информации, сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, которая, как правило, занимает несколько месяцев. Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда стало известно, что у спортсмена пневмония, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале олимпийский чемпион перенес ампутации на ногах и на кистях рук. Предполагается, что он пробудет в реанимации как минимум два-три месяца, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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