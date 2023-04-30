Mash: умер модельер Вячеслав Зайцев

По предварительной информации, Вячеслав Зайцев скончался после кровотечения в желудке
Умер российский модельер, экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Вячеслав Зайцев. Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Модельер Вячеслав Зайцев скончался сегодня в Москве. По нашей информации, днем его доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача», — написали в telegram-канале. Уточняется, что после компьютерной томографии его отправили в реанимацию, позже модельер умер.
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