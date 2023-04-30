30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

Таксист из ХМАО заявил на пассажирку за клевету об изнасиловании

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Таксист подал заявление в полицию на пассажирку, которая обвинила его в попытке изнасилования Фото:

Водитель такси из Нефтеюганска (ХМАО) подал заявление в полицию на пассажирку, опубликовавшую в социальных сетях пост, в котором она обвинила таксиста в попытке изнасилования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Женщина написала в социальных сетях пост, в котором обвинила водителя такси в попытке совершения преступления против половой неприкосновенности. В результате, в полицию поступило заявление от таксиста за клевету. Факт публикации поста в соцсети и заявление водителя зарегистрированы, сейчас проводится проверка в отношении обеих сторон», — рассказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Вечером 30 апреля в городских группах Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором женщина пожаловалась на попытку изнасилования со стороны таксиста. По сообщению пассажирки, водитель повез ее не по указанному адресу, а к реке, где попытался совершить в отношении ее действия сексуального характера.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске мужчина угрожал сотрудницам банка огнетушителем. Происшествие сняла на видео одна из сотрудниц офиса.

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Водитель такси из Нефтеюганска (ХМАО) подал заявление в полицию на пассажирку, опубликовавшую в социальных сетях пост, в котором она обвинила таксиста в попытке изнасилования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Женщина написала в социальных сетях пост, в котором обвинила водителя такси в попытке совершения преступления против половой неприкосновенности. В результате, в полицию поступило заявление от таксиста за клевету. Факт публикации поста в соцсети и заявление водителя зарегистрированы, сейчас проводится проверка в отношении обеих сторон», — рассказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Вечером 30 апреля в городских группах Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором женщина пожаловалась на попытку изнасилования со стороны таксиста. По сообщению пассажирки, водитель повез ее не по указанному адресу, а к реке, где попытался совершить в отношении ее действия сексуального характера. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске мужчина угрожал сотрудницам банка огнетушителем. Происшествие сняла на видео одна из сотрудниц офиса.
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