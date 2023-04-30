Таксист из ХМАО заявил на пассажирку за клевету об изнасиловании

01 мая 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Таксист подал заявление в полицию на пассажирку, которая обвинила его в попытке изнасилования Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водитель такси из Нефтеюганска (ХМАО) подал заявление в полицию на пассажирку, опубликовавшую в социальных сетях пост, в котором она обвинила таксиста в попытке изнасилования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Женщина написала в социальных сетях пост, в котором обвинила водителя такси в попытке совершения преступления против половой неприкосновенности. В результате, в полицию поступило заявление от таксиста за клевету. Факт публикации поста в соцсети и заявление водителя зарегистрированы, сейчас проводится проверка в отношении обеих сторон», — рассказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Вечером 30 апреля в городских группах Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором женщина пожаловалась на попытку изнасилования со стороны таксиста. По сообщению пассажирки, водитель повез ее не по указанному адресу, а к реке, где попытался совершить в отношении ее действия сексуального характера. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске мужчина угрожал сотрудницам банка огнетушителем. Происшествие сняла на видео одна из сотрудниц офиса.

Водитель такси из Нефтеюганска (ХМАО) подал заявление в полицию на пассажирку, опубликовавшую в социальных сетях пост, в котором она обвинила таксиста в попытке изнасилования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Женщина написала в социальных сетях пост, в котором обвинила водителя такси в попытке совершения преступления против половой неприкосновенности. В результате, в полицию поступило заявление от таксиста за клевету. Факт публикации поста в соцсети и заявление водителя зарегистрированы, сейчас проводится проверка в отношении обеих сторон», — рассказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Вечером 30 апреля в городских группах Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором женщина пожаловалась на попытку изнасилования со стороны таксиста. По сообщению пассажирки, водитель повез ее не по указанному адресу, а к реке, где попытался совершить в отношении ее действия сексуального характера. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске мужчина угрожал сотрудницам банка огнетушителем. Происшествие сняла на видео одна из сотрудниц офиса.