Свердловская пловчиха сменила гражданство ради выступления на Чемпионате мира

Чемпионка Европы по плаванию, уроженка Асбеста (Свердловская область) Анастасия Кирпичникова сменила российское гражданство на французское ради выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году. Об этом спортсменка написала в соцсетях.
«Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 километров», — написала Анастасия Кирпичникова в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
Спортсменка в 2021 году выиграла три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Казани, в водном стиле на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Кирпичникова живет и тренируется во Франции около четырех с половиной лет.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.