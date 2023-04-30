Свердловская пловчиха сменила гражданство ради выступления на Чемпионате мира

01 мая 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Пловчиха Анастасия Кирпичникова получила французское гражданство ради выступления на Чемпионате мира Фото: Размик Закарян © URA.RU Чемпионка Европы по плаванию, уроженка Асбеста (Свердловская область) Анастасия Кирпичникова сменила российское гражданство на французское ради выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году. Об этом спортсменка написала в соцсетях. «Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 километров», — написала Анастасия Кирпичникова в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Спортсменка в 2021 году выиграла три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Казани, в водном стиле на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Кирпичникова живет и тренируется во Франции около четырех с половиной лет.

Чемпионка Европы по плаванию, уроженка Асбеста (Свердловская область) Анастасия Кирпичникова сменила российское гражданство на французское ради выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году. Об этом спортсменка написала в соцсетях. «Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 километров», — написала Анастасия Кирпичникова в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Спортсменка в 2021 году выиграла три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Казани, в водном стиле на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Кирпичникова живет и тренируется во Франции около четырех с половиной лет.