30 апреля 2023
29 апреля 2023

Свердловская пловчиха сменила гражданство ради выступления на Чемпионате мира

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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, дорожка, тренировка, пловец, плавание, бассейн
Пловчиха Анастасия Кирпичникова получила французское гражданство ради выступления на Чемпионате мира Фото:

Чемпионка Европы по плаванию, уроженка Асбеста (Свердловская область) Анастасия Кирпичникова сменила российское гражданство на французское ради выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году. Об этом спортсменка написала в соцсетях.

«Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 километров», — написала Анастасия Кирпичникова в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Спортсменка в 2021 году выиграла три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Казани, в водном стиле на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Кирпичникова живет и тренируется во Франции около четырех с половиной лет.

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Чемпионка Европы по плаванию, уроженка Асбеста (Свердловская область) Анастасия Кирпичникова сменила российское гражданство на французское ради выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году. Об этом спортсменка написала в соцсетях. «Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 километров», — написала Анастасия Кирпичникова в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Спортсменка в 2021 году выиграла три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Казани, в водном стиле на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Кирпичникова живет и тренируется во Франции около четырех с половиной лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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