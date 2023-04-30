В ХМАО 3 мая воздух прогреется до 23 градусов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО в начале рабочей недели ожидается резкое потепление. Второго мая минимальная ночная температура составит -9 градусов, а днем третьего мая воздух прогреется от 10 до 23 градусов тепла, сообщается на сайте Gismeteo.

«Второго мая ночью на территории округа ожидается преимущественно минусовая температура, днем столбик термометра поднимется до +17 градусов в Югорске, Советском и Урае. Третьего мая ночью установится плюсовая температура, а днем в Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске максимальная температура составит +23 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo.

Второго мая в Нижневартовске ожидается -7 — +4 градуса, в Ханты-Мансийске 0 — +11, в Нягани +1 — +11, возможен небольшой дождь, в Югорске +4 — +18, в Советском +4 — +17, в Сургуте -6 — +5, в Когалыме -9 — +7, в Пыть-Яхе -6 — +9, в Урае +3 — +16.

Третьего мая воздух прогреется в Нижневартовске от — 1 градуса ночью до +10 днем, в Ханты-Мансийске +6 — +20, в Нягани +6 — +8, возможен небольшой дождь, в Югорске +5 — +16, в Советском +6 — +15, в Сургуте +4 — +13, в Когалыме +1 — +9, в Пыть-Яхе +3 — +17, в Урае +7 — +23.

Ранее URA.RU рассказало, что первого мая на территории ХМАО установится комфортная погода. Воздух прогреется до +7 градусов, осадков не ожидается.