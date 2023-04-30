30 апреля 2023

Сильные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
В Киеве работает сирена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве и в других городах Украины произошли взрывы. Они случились после того, как ночью на Украине была объявлена воздушная тревога.

«[Сигналы тревоги в] Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — передает ТАСС информацию о сигналах сирены в украинских городах. В ночь на 1 мая в стране объявили воздушную тревогу.

После объявления сигнала тревоги в этих регионах были слышны взрывы. В минобороны Украины еще не комментировали эту информацию.

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В Киеве и в других городах Украины произошли взрывы. Они случились после того, как ночью на Украине была объявлена воздушная тревога. «[Сигналы тревоги в] Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — передает ТАСС информацию о сигналах сирены в украинских городах. В ночь на 1 мая в стране объявили воздушную тревогу. После объявления сигнала тревоги в этих регионах были слышны взрывы. В минобороны Украины еще не комментировали эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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