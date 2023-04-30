Сильные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

В Киеве и в других городах Украины произошли взрывы. Они случились после того, как ночью на Украине была объявлена воздушная тревога.
«[Сигналы тревоги в] Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — передает ТАСС информацию о сигналах сирены в украинских городах. В ночь на 1 мая в стране объявили воздушную тревогу.
После объявления сигнала тревоги в этих регионах были слышны взрывы. В минобороны Украины еще не комментировали эту информацию.
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