30 апреля 2023
29 апреля 2023

Комарова отметила заслуги земляков 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Комарова поздравила земляков с 1 мая Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Соответствующий пост глава округа разместила на своей странице в telegram-канале.

«С Днем Весны и Труда! Наши югорские поздравления ветеранам труда, тем, кто сегодня на трудовой вахте. Дорогие земляки, благодарю вас за личный вклад в развитие нашей страны. Крепкого здоровья вам, благополучия!» — говорится в сообщении.

Наталья Комарова отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян. «Нас объединяет любовь к родной земле, созидательный труд», — подчеркнула глава округа.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Он отметил вклад каждого человека в успех региона, благодаря чему Тюменская область находится на лидирующих позициях по многим социально-экономическим показателям.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Соответствующий пост глава округа разместила на своей странице в telegram-канале. «С Днем Весны и Труда! Наши югорские поздравления ветеранам труда, тем, кто сегодня на трудовой вахте. Дорогие земляки, благодарю вас за личный вклад в развитие нашей страны. Крепкого здоровья вам, благополучия!» — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян. «Нас объединяет любовь к родной земле, созидательный труд», — подчеркнула глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Он отметил вклад каждого человека в успех региона, благодаря чему Тюменская область находится на лидирующих позициях по многим социально-экономическим показателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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