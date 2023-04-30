Комарова отметила заслуги земляков 1 мая

01 мая 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Комарова поздравила земляков с 1 мая Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Соответствующий пост глава округа разместила на своей странице в telegram-канале. «С Днем Весны и Труда! Наши югорские поздравления ветеранам труда, тем, кто сегодня на трудовой вахте. Дорогие земляки, благодарю вас за личный вклад в развитие нашей страны. Крепкого здоровья вам, благополучия!» — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян. «Нас объединяет любовь к родной земле, созидательный труд», — подчеркнула глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Он отметил вклад каждого человека в успех региона, благодаря чему Тюменская область находится на лидирующих позициях по многим социально-экономическим показателям.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Соответствующий пост глава округа разместила на своей странице в telegram-канале. «С Днем Весны и Труда! Наши югорские поздравления ветеранам труда, тем, кто сегодня на трудовой вахте. Дорогие земляки, благодарю вас за личный вклад в развитие нашей страны. Крепкого здоровья вам, благополучия!» — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян. «Нас объединяет любовь к родной земле, созидательный труд», — подчеркнула глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Он отметил вклад каждого человека в успех региона, благодаря чему Тюменская область находится на лидирующих позициях по многим социально-экономическим показателям.