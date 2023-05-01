В Госдуме хотят изменить оклады россиян и Трудовой кодекс

01 мая 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Фракция КПРФ в Госдуме считает, что оклад должен составлять 85% от зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме готовят поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК), которые закрепят размер окладной части зарплаты на уровне 85%. Инициатива принадлежит фракции КПРФ. «Наш проект Трудового кодекса устанавливает, что окладная часть зарплаты должна составлять минимум 85%. Нынешняя система создает безграничные возможности для произвола со стороны администраций предприятий и учреждений», — сообщил ТАСС первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Он подчеркнул, что работодатель наказывает сотрудников «голым окладом» за любую нелояльность. По мнению Афонина, эту систему необходимо менять. Поправки от КПРФ также предполагают закрепление в ТК РФ понятия нестандартной формы занятости, индексацию зарплаты не меньше уровня инфляции, дополнительную защиту прав на труд беременных, одиноких матерей и отцов и других уязвимых категорий граждан. Ранее URA.RU публиковало инструкцию о том, что делать сотруднику в случае сокращения штата. Работодатель обязан выплатить сотруднику, попавшему под сокращение, зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

В Госдуме готовят поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК), которые закрепят размер окладной части зарплаты на уровне 85%. Инициатива принадлежит фракции КПРФ. «Наш проект Трудового кодекса устанавливает, что окладная часть зарплаты должна составлять минимум 85%. Нынешняя система создает безграничные возможности для произвола со стороны администраций предприятий и учреждений», — сообщил ТАСС первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Он подчеркнул, что работодатель наказывает сотрудников «голым окладом» за любую нелояльность. По мнению Афонина, эту систему необходимо менять. Поправки от КПРФ также предполагают закрепление в ТК РФ понятия нестандартной формы занятости, индексацию зарплаты не меньше уровня инфляции, дополнительную защиту прав на труд беременных, одиноких матерей и отцов и других уязвимых категорий граждан. Ранее URA.RU публиковало инструкцию о том, что делать сотруднику в случае сокращения штата. Работодатель обязан выплатить сотруднику, попавшему под сокращение, зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.