Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция

16 апреля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Человек обязан получить выплату после сокращения на работе Фото: Анна Майорова © URA.RU В случае попадания под сокращение человек обязан получить зарплату за отработанный период, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. URA.RU приводит главную информацию о сокращении и том, что делать, если работнику не выплачивают деньги. Из-за чего происходит сокращение и как его избежать Работодатель может уволить работника из-за ликвидации предприятия или смены приоритетов в работе. Например, компания может отказаться от специалистов в области, которая ей не нужна. Также сокращение может произойти из-за уменьшения объема работ. В Трудовом Кодексе России прописаны случаи, когда работодатель не может уволить сотрудника. Под него попадают беременные женщины, женщины в декрете, матери с детьми в возрасте до трех лет. Также сокращения не коснутся матерей-одиночек с детьми до 14 лет или до 18, если у ребенка инвалидность. Что касается мужчин, то они не могут попасть под сокращение, если находятся в отпуске или на больничном. На какие выплаты может рассчитывать сотрудник После сокращения сотруднику выплачивается зарплата за отработанный период. Также он получает денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты. Пособие выплачивается в размере среднего ежемесячного заработка. В России существуют дополнительная выплата на время поиска работы. Ее сумма равна размеру среднемесячного заработка. Для ее получения надо обратиться к предыдущему работодателю с документом, который доказывает, что человек не работал два месяца после увольнения. Выплату можно продлить до трех месяцев, если у человека есть на попечении нетрудоспособные родственники. Куда обращаться в случае нарушения прав Если трудовые права работника нарушены, то он может обратиться с иском в районный или городской суд. Однако перед этим следует посетить региональную инспекцию труда. После этого работник может обратиться к городскому, районному или специальному прокурору, или в профсоюз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае попадания под сокращение человек обязан получить зарплату за отработанный период, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. URA.RU приводит главную информацию о сокращении и том, что делать, если работнику не выплачивают деньги. Работодатель может уволить работника из-за ликвидации предприятия или смены приоритетов в работе. Например, компания может отказаться от специалистов в области, которая ей не нужна. Также сокращение может произойти из-за уменьшения объема работ. В Трудовом Кодексе России прописаны случаи, когда работодатель не может уволить сотрудника. Под него попадают беременные женщины, женщины в декрете, матери с детьми в возрасте до трех лет. Также сокращения не коснутся матерей-одиночек с детьми до 14 лет или до 18, если у ребенка инвалидность. Что касается мужчин, то они не могут попасть под сокращение, если находятся в отпуске или на больничном. После сокращения сотруднику выплачивается зарплата за отработанный период. Также он получает денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты. Пособие выплачивается в размере среднего ежемесячного заработка. В России существуют дополнительная выплата на время поиска работы. Ее сумма равна размеру среднемесячного заработка. Для ее получения надо обратиться к предыдущему работодателю с документом, который доказывает, что человек не работал два месяца после увольнения. Выплату можно продлить до трех месяцев, если у человека есть на попечении нетрудоспособные родственники. Если трудовые права работника нарушены, то он может обратиться с иском в районный или городской суд. Однако перед этим следует посетить региональную инспекцию труда. После этого работник может обратиться к городскому, районному или специальному прокурору, или в профсоюз.