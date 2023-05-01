Глава льняной компании Каленов предрек развитие отрасли после получения звания Героя Труда РФ

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Льняное производство является одним из важных направлений в сельскохозяйственной отрасли РФ Фото:

После присвоения звания Героя Труда РФ генеральный директор акционерного общества «Бийская льняная компания» РФ Лев Каленов полагает, что правительство России будет рассматривать как знак положительного будущего для всей отрасли в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил сам новоиспеченный Герой Труда РФ.

«Эту награду я воспринимаю не для себя. Я директор с 1975 года, а всего я работаю на этом предприятии 63 года. 5 апреля пошел 64-й год моей работы. Я считаю звание символическим. Для меня это знак, что внимание правительства, несмотря на сегодняшнюю тяжелую обстановку, повернется к льняному полю», — сказал Лев Каленов.

Собеседник агентства объяснил, что льняное производство является одним из важных направлений в сельскохозяйственной отрасли страны. «В России всегда сеяли очень много льна. Было 70 крупных льноперерабатывающих предприятий. Заводов где-то за 200 было. Я говорю о фабриках, которые делали пряжи, ткани, канаты, шпагаты льняные. Огромный перечень изделий, которые выпускались изо льна. Они все были нужны. Я не говорю о том, что есть семя, которое используется на масло для производства лекарств. Это очень ценная культура, которую надо возрождать», — объяснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам. Помимо Льва Каленова, награды были удостоены управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподавателя из волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова и горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.

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После присвоения звания Героя Труда РФ генеральный директор акционерного общества «Бийская льняная компания» РФ Лев Каленов полагает, что правительство России будет рассматривать как знак положительного будущего для всей отрасли в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил сам новоиспеченный Герой Труда РФ. «Эту награду я воспринимаю не для себя. Я директор с 1975 года, а всего я работаю на этом предприятии 63 года. 5 апреля пошел 64-й год моей работы. Я считаю звание символическим. Для меня это знак, что внимание правительства, несмотря на сегодняшнюю тяжелую обстановку, повернется к льняному полю», — сказал Лев Каленов. Собеседник агентства объяснил, что льняное производство является одним из важных направлений в сельскохозяйственной отрасли страны. «В России всегда сеяли очень много льна. Было 70 крупных льноперерабатывающих предприятий. Заводов где-то за 200 было. Я говорю о фабриках, которые делали пряжи, ткани, канаты, шпагаты льняные. Огромный перечень изделий, которые выпускались изо льна. Они все были нужны. Я не говорю о том, что есть семя, которое используется на масло для производства лекарств. Это очень ценная культура, которую надо возрождать», — объяснил он. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам. Помимо Льва Каленова, награды были удостоены управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподавателя из волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова и горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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