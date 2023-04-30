30 апреля 2023

В Свердловской области появился новый автобусный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, лето, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Автобус будет совершать три рейса в день Фото:

Новый автобусный маршрут начал курсировать в Свердловской области между городами Асбест и Заречный. Об этом URA.RU сообщили в областном Департаменте информационной политики.

«Автобусный маршрут № 105 будет делать три рейса в день: утром, днем и вечером. Из Заречного автобус будет отправляться в первый рейс в 7:55, а из Асбеста — с автовокзала в 6:35. Последний рейс будет уезжать из Заречного в 18:50, а из Асбеста — в 17:30», — рассказали в департаменте.

Благодаря новому маршруту жители двух городов смогут добираться до места назначения быстрее и без пересадок. Стоимость билета до конечных станций составит 100 рублей, а в границах муниципалитета 22 рубля.

Ранее URA.RU сообщало о запуске маршрута между Асбестом и Заречным. Новый рейс был выбран гражданами в результате голосования.

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Новый автобусный маршрут начал курсировать в Свердловской области между городами Асбест и Заречный. Об этом URA.RU сообщили в областном Департаменте информационной политики. «Автобусный маршрут № 105 будет делать три рейса в день: утром, днем и вечером. Из Заречного автобус будет отправляться в первый рейс в 7:55, а из Асбеста — с автовокзала в 6:35. Последний рейс будет уезжать из Заречного в 18:50, а из Асбеста — в 17:30», — рассказали в департаменте. Благодаря новому маршруту жители двух городов смогут добираться до места назначения быстрее и без пересадок. Стоимость билета до конечных станций составит 100 рублей, а в границах муниципалитета 22 рубля. Ранее URA.RU сообщало о запуске маршрута между Асбестом и Заречным. Новый рейс был выбран гражданами в результате голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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