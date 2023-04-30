В Свердловской области появился новый автобусный маршрут

Автобус будет совершать три рейса в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый автобусный маршрут начал курсировать в Свердловской области между городами Асбест и Заречный. Об этом URA.RU сообщили в областном Департаменте информационной политики.

«Автобусный маршрут № 105 будет делать три рейса в день: утром, днем и вечером. Из Заречного автобус будет отправляться в первый рейс в 7:55, а из Асбеста — с автовокзала в 6:35. Последний рейс будет уезжать из Заречного в 18:50, а из Асбеста — в 17:30», — рассказали в департаменте.

Благодаря новому маршруту жители двух городов смогут добираться до места назначения быстрее и без пересадок. Стоимость билета до конечных станций составит 100 рублей, а в границах муниципалитета 22 рубля.

Ранее URA.RU сообщало о запуске маршрута между Асбестом и Заречным. Новый рейс был выбран гражданами в результате голосования.