Житель ХМАО хранил взрывчатку в лесной сторожке

Взрывчатое вещество мужчина использовал для лечения собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кондинского района ХМАО хранил взрывчатку в своем лесном доме. Сайт МВД сообщает, что сотрудники уголовного розыска обнаружили в сторожке банки с неизвестным веществом и установили, что в них находится бездымный порох.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении лесной избы, принадлежащей жителю Кондинского района, были обнаружены две банки с неизвестным веществом, внешне похожим на порох. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое является бездымным порохом — взрывчатым веществом метательного действия», — указано в публикации.

Мужчина объяснил, что нашел банки в лесу и лечил порохом собак. На нарушителя завели уголовное дело за хранение взрывчатых веществ.

Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) нашел осколочную гранату в вентиляционной шахте жилого здания. Он спрятал ее у себя дома в коробке из-под электробритвы.