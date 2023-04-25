25 апреля 2023

Житель ХМАО хранил взрывчатку в лесной сторожке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., порох
Взрывчатое вещество мужчина использовал для лечения собак Фото:

Житель Кондинского района ХМАО хранил взрывчатку в своем лесном доме. Сайт МВД сообщает, что сотрудники уголовного розыска обнаружили в сторожке банки с неизвестным веществом и установили, что в них находится бездымный порох.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении лесной избы, принадлежащей жителю Кондинского района, были обнаружены две банки с неизвестным веществом, внешне похожим на порох. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое является бездымным порохом — взрывчатым веществом метательного действия», — указано в публикации.

Мужчина объяснил, что нашел банки в лесу и лечил порохом собак. На нарушителя завели уголовное дело за хранение взрывчатых веществ.

Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) нашел осколочную гранату в вентиляционной шахте жилого здания. Он спрятал ее у себя дома в коробке из-под электробритвы.

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Житель Кондинского района ХМАО хранил взрывчатку в своем лесном доме. Сайт МВД сообщает, что сотрудники уголовного розыска обнаружили в сторожке банки с неизвестным веществом и установили, что в них находится бездымный порох. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении лесной избы, принадлежащей жителю Кондинского района, были обнаружены две банки с неизвестным веществом, внешне похожим на порох. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое является бездымным порохом — взрывчатым веществом метательного действия», — указано в публикации. Мужчина объяснил, что нашел банки в лесу и лечил порохом собак. На нарушителя завели уголовное дело за хранение взрывчатых веществ. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) нашел осколочную гранату в вентиляционной шахте жилого здания. Он спрятал ее у себя дома в коробке из-под электробритвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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