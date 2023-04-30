30 апреля 2023
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В центре Тюмени продают салон красоты за 32 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты
По словам владельца, салон красоты успешно функционирует уже более пяти лет Фото:

В Тюмени продается действующий прибыльный салон красоты. Его стоимость 32 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продаю салон красоты площадью 315 квадратных метров вместе с земельным участком, он находится в собственности и входит в стоимость бизнеса. Салон успешно функционирует уже более пяти лет. Цена — 32 миллиона рублей, — пишет владелец.

По его словам, в него входят различные услуги: spa-уход, массаж, биоэпиляция и шугаринг, перманентный макияж, криотерапия, косметология, наращивание ресниц. За эти годы наработана большая клиентская база.

Ранее в Тюмени продавался ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Цена заведения — 35 миллионов рублей.

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В Тюмени продается действующий прибыльный салон красоты. Его стоимость 32 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю салон красоты площадью 315 квадратных метров вместе с земельным участком, он находится в собственности и входит в стоимость бизнеса. Салон успешно функционирует уже более пяти лет. Цена — 32 миллиона рублей, — пишет владелец. По его словам, в него входят различные услуги: spa-уход, массаж, биоэпиляция и шугаринг, перманентный макияж, криотерапия, косметология, наращивание ресниц. За эти годы наработана большая клиентская база. Ранее в Тюмени продавался ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Цена заведения — 35 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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