В Тюмени продается действующий прибыльный салон красоты. Его стоимость 32 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Продаю салон красоты площадью 315 квадратных метров вместе с земельным участком, он находится в собственности и входит в стоимость бизнеса. Салон успешно функционирует уже более пяти лет. Цена — 32 миллиона рублей, — пишет владелец.
По его словам, в него входят различные услуги: spa-уход, массаж, биоэпиляция и шугаринг, перманентный макияж, криотерапия, косметология, наращивание ресниц. За эти годы наработана большая клиентская база.
Ранее в Тюмени продавался ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Цена заведения — 35 миллионов рублей.
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