В Тюмени продается ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Соответствующее объявление размещено на сайте «Альтера Инвест». Цена заведения — 35 миллионов рублей.
«Продаю ресторанный комплекс, в который входит ресторан и бар. В помещение был произведен ремонт по дизайн проекту с использованием премиум материалов. Имеются все необходимые для работы лицензии на: алкоголь, кухню и прочее. Помещение находится в долгосрочной аренде на 10 лет. Полная стоимость комплекса 35 миллионов рублей», — пишет владелец.
По его словам, в придачу к комплексу идет сплоченный коллектив, который готов продолжить работу с новым собственником. Одной из особенностей является отсутствие конкурентов в радиусе 10 километров.
Ранее в Тюмени на аукцион за 65 миллионов рублей был выставлен жилой гостевой дом на участке 30 соток желтого цвета. Здание формата «усадьба». Находится в микрорайоне «Три сосны» в 20 минутах от набережной города.
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