В Тюмени продают ресторанный комплекс за 35 миллионов рублей. Фото

29 апреля 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Особенностью заведения является отсутствие конкурентов в радиусе 10 километров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени продается ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Соответствующее объявление размещено на сайте «Альтера Инвест». Цена заведения — 35 миллионов рублей. «Продаю ресторанный комплекс, в который входит ресторан и бар. В помещение был произведен ремонт по дизайн проекту с использованием премиум материалов. Имеются все необходимые для работы лицензии на: алкоголь, кухню и прочее. Помещение находится в долгосрочной аренде на 10 лет. Полная стоимость комплекса 35 миллионов рублей», — пишет владелец. По его словам, в придачу к комплексу идет сплоченный коллектив, который готов продолжить работу с новым собственником. Одной из особенностей является отсутствие конкурентов в радиусе 10 километров. Ранее в Тюмени на аукцион за 65 миллионов рублей был выставлен жилой гостевой дом на участке 30 соток желтого цвета. Здание формата «усадьба». Находится в микрорайоне «Три сосны» в 20 минутах от набережной города.

В Тюмени продается ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Соответствующее объявление размещено на сайте «Альтера Инвест». Цена заведения — 35 миллионов рублей. «Продаю ресторанный комплекс, в который входит ресторан и бар. В помещение был произведен ремонт по дизайн проекту с использованием премиум материалов. Имеются все необходимые для работы лицензии на: алкоголь, кухню и прочее. Помещение находится в долгосрочной аренде на 10 лет. Полная стоимость комплекса 35 миллионов рублей», — пишет владелец. По его словам, в придачу к комплексу идет сплоченный коллектив, который готов продолжить работу с новым собственником. Одной из особенностей является отсутствие конкурентов в радиусе 10 километров. Ранее в Тюмени на аукцион за 65 миллионов рублей был выставлен жилой гостевой дом на участке 30 соток желтого цвета. Здание формата «усадьба». Находится в микрорайоне «Три сосны» в 20 минутах от набережной города.