Врач Мусичова назвала категории людей, для которых шашлык смертельно опасен

Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердца употребление шашлыка может быть смертельно опасным. Об этом сообщила врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова.
«Люди с проблемами с ЖКТ [язвенной болезнью, гастритом или колитом] могут испытывать трудности с перевариванием жирного и прожаренного мяса. Людям с повышенным уровнем холестерина, болезнями сердца или сахарным диабетом также не рекомендуется потребление шашлыка», — приводит слова Мусичовой «Мослента».
Врач уточняет, что в блюде повышенное содержание соли, углеводов и жиров. Нежелательно давать шашлык детям. Наиболее подходящими вариантами для них являются котлеты, биточки или нежирный люля-кебаб без специй.
Ранее сообщалось, что жители нескольких регионов РФ признали шашлыки одним из любимых блюд в весенне-летний период. При покупке готового замаринованного мяса Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку, а сырое мясо на шашлык лучше покупать целым куском.
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