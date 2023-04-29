Как выбрать и приготовить шашлык: инструкция

29 апреля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Большинство россиян выбрали шашлык одним из любимых летних блюд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители нескольких регионов РФ признали шашлыки одним из любимых блюд в весенне-летний период. В преддверие майских праздников URA.RU рассказывает, как правильно выбрать шашлык, с чем его есть и в чем его польза. Как правильно выбрать и приготовить мясо для шашлыка Новость по теме Россиянам посоветовали лучшие маринады для шашлыка Выбор мяса для шашлыка является основным вопросом его любителей. При покупке готового замаринованного мяса Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку: в составе не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450 (влагоудерживающий агент). Само мясо не должно быть ниже первого сорта, иначе в нем будет много сухожилий. Наилучший состав замаринованного блюда: мясо, соль, уксус, лук и специи. Сырое мясо на шашлык лучше покупать целым куском. Сухожилия и жир не должны быть желтыми. Не стоит покупать повторно замороженное мясо — оно выделяет сок, а не поглощает маринад. Если при надавливании на кусок остается пятно темного цвета — мясо заморожено один раз. Повторно замороженное мясо окраску не изменит. Для маринада лучше всего использовать сок, вино, уксус, минеральную воду, лимон. Кислый маринад служит защитой от канцерогенов и микробов. Как правильно жарить шашлык Сочное, промаринованное мясо без кости можно одинаково хорошо приготовить на решетке-гриль и шампурах. На шампуры мясо нужно нанизывать так, чтобы они проходили через середину куска. Это важно для качественной прожарки. Мясо с костью и рыбу лучше готовить на решетке, чтобы избежать подгорания. Шашлык из свинины жарится примерно 20-25 минут, говядина — 30 минут, курица — 15-20 минут. Мясо необходимо класть на горячий мангал. Расстояние от мяса до углей — 15 сантиметров. Лучше покупать готовые угли, но если их нет, предпочтение стоит отдавать углям из березы, дуба, клена, ольхи. Шашлык нужно ставить на мангал, когда угли покрывает пепел. Пламени быть не должно. Переворачивать мясо нужно после образования небольшой корочки. Проверить готовность мяса можно, надрезав или проткнув его. Если из куска пошел прозрачный сок, то мясо готово. Как подавать и есть шашлык Новость по теме Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика Шашлык — довольно калорийная еда, поэтому подавать его принято со свежими овощами или приготовленными грибами. В качестве гарниров подойдут салаты из огурцов, помидоров, зелени и сладкого перца. Можно запечь на гриле баклажаны, кабачки, перцы, грибы. Хорошо гармонируют с шашлыком маринованные огурцы и лук. К шашлыку также подают хлеб, обычно это лаваш или лепешки из тандыра. Сделать шашлык сочнее или скрыть небольшие погрешности в его приготовлении можно с помощью соусов. К курице лучше подходят сливочные и острые соусы. Для красного мяса нужно выбирать соусы на основе томатов, кислых ягод и душистых трав. Подходят к шашлыку аджика, ткемали, сациви, сацебели. В качестве напитков для шашлыка подходят лимонады и морсы, квас, холодный чай. Из алкоголя к мясу подойдет красное вино, к рыбе — белое. Жирные шашлыки можно запивать коньяком. Выкладывать шашлыки лучше на большую плоскую тарелку, предварительно расстелив на ней лаваш и расположив гарнир по бокам. Рядом с шашлыком можно выложить соломку из свежих овощей и маринованный лук. Соус лучше подавать порционно для каждого гостя. Порция шашлыка составляет не более 300 граммов мяса. Полезные свойства шашлыка Калорийность шашлыка из свинины или говядины составляет от 200 до 400 калорий на 100 граммов. В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жаренном. В нем сохраняются витамины группы В, А и F, аминокислоты. Оно содержит 15-22% белка. Медики рекомендуют готовить шашлык из кролика, поскольку его мясо наиболее диетическое. Подойдут также курица и индейка. Баранина содержит много лецитина, которые регулирует выброс инсулина. В свином сале содержится арахидоновая кислота, которая участвует в выработке половых гормонов. В телятине и молодой говядине много полноценного белка, который хорошо усваивается, железа и витамина А. За один раз лучше не съедать больше 250-300 граммов шашлыка. Не рекомендуется употреблять в качестве гарнира картофель или мучные изделия. Алкоголь совместно с шашлыком также нужно ограничить, поскольку он возбуждает аппетит, что ведет к перееданию и набору лишних килограммов, а также увеличивает риск инсульта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители нескольких регионов РФ признали шашлыки одним из любимых блюд в весенне-летний период. В преддверие майских праздников URA.RU рассказывает, как правильно выбрать шашлык, с чем его есть и в чем его польза. Выбор мяса для шашлыка является основным вопросом его любителей. При покупке готового замаринованного мяса Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку: в составе не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450 (влагоудерживающий агент). Само мясо не должно быть ниже первого сорта, иначе в нем будет много сухожилий. Наилучший состав замаринованного блюда: мясо, соль, уксус, лук и специи. Сырое мясо на шашлык лучше покупать целым куском. Сухожилия и жир не должны быть желтыми. Не стоит покупать повторно замороженное мясо — оно выделяет сок, а не поглощает маринад. Если при надавливании на кусок остается пятно темного цвета — мясо заморожено один раз. Повторно замороженное мясо окраску не изменит. Для маринада лучше всего использовать сок, вино, уксус, минеральную воду, лимон. Кислый маринад служит защитой от канцерогенов и микробов. Сочное, промаринованное мясо без кости можно одинаково хорошо приготовить на решетке-гриль и шампурах. На шампуры мясо нужно нанизывать так, чтобы они проходили через середину куска. Это важно для качественной прожарки. Мясо с костью и рыбу лучше готовить на решетке, чтобы избежать подгорания. Шашлык из свинины жарится примерно 20-25 минут, говядина — 30 минут, курица — 15-20 минут. Мясо необходимо класть на горячий мангал. Расстояние от мяса до углей — 15 сантиметров. Лучше покупать готовые угли, но если их нет, предпочтение стоит отдавать углям из березы, дуба, клена, ольхи. Шашлык нужно ставить на мангал, когда угли покрывает пепел. Пламени быть не должно. Переворачивать мясо нужно после образования небольшой корочки. Проверить готовность мяса можно, надрезав или проткнув его. Если из куска пошел прозрачный сок, то мясо готово. Шашлык — довольно калорийная еда, поэтому подавать его принято со свежими овощами или приготовленными грибами. В качестве гарниров подойдут салаты из огурцов, помидоров, зелени и сладкого перца. Можно запечь на гриле баклажаны, кабачки, перцы, грибы. Хорошо гармонируют с шашлыком маринованные огурцы и лук. К шашлыку также подают хлеб, обычно это лаваш или лепешки из тандыра. Сделать шашлык сочнее или скрыть небольшие погрешности в его приготовлении можно с помощью соусов. К курице лучше подходят сливочные и острые соусы. Для красного мяса нужно выбирать соусы на основе томатов, кислых ягод и душистых трав. Подходят к шашлыку аджика, ткемали, сациви, сацебели. Выкладывать шашлыки лучше на большую плоскую тарелку, предварительно расстелив на ней лаваш и расположив гарнир по бокам. Рядом с шашлыком можно выложить соломку из свежих овощей и маринованный лук. Соус лучше подавать порционно для каждого гостя. Порция шашлыка составляет не более 300 граммов мяса. Калорийность шашлыка из свинины или говядины составляет от 200 до 400 калорий на 100 граммов. В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жаренном. В нем сохраняются витамины группы В, А и F, аминокислоты. Оно содержит 15-22% белка. Баранина содержит много лецитина, которые регулирует выброс инсулина. В свином сале содержится арахидоновая кислота, которая участвует в выработке половых гормонов. В телятине и молодой говядине много полноценного белка, который хорошо усваивается, железа и витамина А. За один раз лучше не съедать больше 250-300 граммов шашлыка. Не рекомендуется употреблять в качестве гарнира картофель или мучные изделия. Алкоголь совместно с шашлыком также нужно ограничить, поскольку он возбуждает аппетит, что ведет к перееданию и набору лишних килограммов, а также увеличивает риск инсульта.