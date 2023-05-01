01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Жителей ЯНАО возмутили игры детей на стройке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров и крыш. Курган, подростки, дети, малолетние
Жителей Салехарда возмутили детские игры на стройке (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) местных жителей возмутили игры детей на строящемся объекте на улице Мира. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Возле Мира, 28, на крыше стройки бегают подростки (10 этаж), ответственные лица ждете беды?» — написал анонимный автор. Пост опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях Мария Бондаренко поделилась, что тоже видела детей, которые «сидели на краю, свесив ножки». «Вчера тоже самое, на замечания жильцов соседних домов, не реагируют, хамят и кидают в окошко снежки», — написала Елена Рубан. Альбина Мусина задалась вопросом, как дети попали на крышу строящегося объекта. «Где охрана как положено? Ну и вопрос к администрации почему объект не контролируется как положено? Где забор?» — возмутилась она.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО и администрацию Салехарда направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации новости не были получены.

Ранее сообщалось, что в Салехарде местные жители возмутились поведением подростков, которые собираются в кафе KFC. Пост в соцсетях набрал больше сотни комментариев.

В Салехарде подростки играли на стройке
В Салехарде подростки играли на стройке

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В Салехарде (ЯНАО) местных жителей возмутили игры детей на строящемся объекте на улице Мира. Об этом они рассказали в соцсетях. «Возле Мира, 28, на крыше стройки бегают подростки (10 этаж), ответственные лица ждете беды?» — написал анонимный автор. Пост опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Мария Бондаренко поделилась, что тоже видела детей, которые «сидели на краю, свесив ножки». «Вчера тоже самое, на замечания жильцов соседних домов, не реагируют, хамят и кидают в окошко снежки», — написала Елена Рубан. Альбина Мусина задалась вопросом, как дети попали на крышу строящегося объекта. «Где охрана как положено? Ну и вопрос к администрации почему объект не контролируется как положено? Где забор?» — возмутилась она. В пресс-службу УМВД по ЯНАО и администрацию Салехарда направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации новости не были получены. Ранее сообщалось, что в Салехарде местные жители возмутились поведением подростков, которые собираются в кафе KFC. Пост в соцсетях набрал больше сотни комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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