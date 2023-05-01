Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith проведет прощальный тур в сентябре. Об этом музыканты сообщили в своем Twitter.
«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений более чем для 100 миллионов фанатов… Настало время для последнего рывка!», — процитировала Лента.ру пост рок-музыкантов.
В посте рок-группы в соцсети говорится, что прощальный тур под названием Peace Out («Увидимся») начнется 2 сентября в Филадельфии. Завершится тур 26 января 2024 года в канадском Монреале.
По словам гитариста группы Джо Перри прощальный тур представляет собой шанс отпраздновать пятидесятилетие музыкального коллектива. Перри сказал, что неизвестно как долго еще участники группы будут здоровы для осуществления подобного тура. По информации RT, один из основателей группы барабанщик Джоуи Крамер отказался от участия в прощальном туре.
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