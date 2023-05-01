Свердловская область вошла в десятку лучших регионов РФ по объему введенного жилья в 2022 году

Свердловская область заняла восьмое место по объему введенного жилья среди субъектов России. Согласно данным рейтинга регионов по вводу жилья, на Среднем Урале ввели почти три миллиона квадратных метров жилья.
Объем введенного жилья в 2022 году в Свердловской области 2,943 миллиона квадратных метров, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. По этому показателю уральский регион занимает восьмое место в топе лучших субъектов РФ.
В тройку лучших по объему введенного жилья за 2022 год вошли Московская область, Краснодарский край и Москва. При этом изменение объема в Свердловской области в 2022 году, по сравнению с годом ранее, составляет 1,9%.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. При этом годом ранее такой показатель в течение трех лет был меньше на 0,5%.
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