В «тюменской матрешке» только один регион вырвался в топ-5 по вводу жилья

РИАН: Тюменская область вошла в топ-3 страны по вводу жилья, ХМАО и ЯНАО — 54 и 71 место

Тюменская область ввела жилья почти в 12 раз больше, чем ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область оказалась единственным регионом «матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 54 и 71 позиции соответственно. Таким выводом поделились исследователи РИА Рейтинг, которые проанализировали данные Росстата.

«Тюменская область — 3 место. Объем введенного жилья на одного жителя в 2022 г., кв. м общей площади на человека составил 1,396. В это же время ХМАО — 54 место с объемом нового жилья на человека в 0,507. ЯНАО — 71 позиция с показателем 0,371», — передают РИА Новости результаты исследования.

При этом всего за год в Тюменской области сдали 2245 тысяч кв. м. жилья, тогда как у ХМАО этот показатель оказался равен 878 т. кв. м. ЯНАО отстал от обоих с результатом в 190 тысяч кв. м.

Также тюменские строители нарастили темпы и за год ввели на 31,6% больше квартир, чем годом ранее. В Ханты-Мансийском АО темп наоборот снизился и упал на 2,3%. У ЯНАО прирост составил 10,1%.

Ранее URA.RU сообщало, что город Тюмень смог войти в топ-4 рейтинга по вводу жилья за 2021 год в России. Общая площадь жилых помещений на человека составила 31,9 квадратных метра.