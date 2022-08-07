Тюмень стала лидером рейтинга по вводу жилья в России

08 августа 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Объем ввода жилья в Тюмени в 2021 году составил 1,28 квадратных метра площади на человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень заняла четвертое место в рейтинге городов России по вводу жилья за 2021 год. Такие данные исследования приводит РИА «Новости». Также лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск. «В Тюмени объем ввода жилья в 2021 году составил 1,28 квадратных метра площади на человека. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека в городе составляет 31,9 квадратных метра», — сообщает РИА «Новости». Всего в рейтинг попали 100 российских городов. Салехард (ЯНАО) занял 81 — место, Нижневартовск (ХМАО) — 74-е. Рейтинг составлялся по данным местных администраций и Росстата. Ранее URA.RU писало, что жители «тюменской матрешки» оформили три тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей. Тюменцы стали в полтора раза чаще брать ипотеки.

Тюмень заняла четвертое место в рейтинге городов России по вводу жилья за 2021 год. Такие данные исследования приводит РИА «Новости». Также лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск. «В Тюмени объем ввода жилья в 2021 году составил 1,28 квадратных метра площади на человека. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека в городе составляет 31,9 квадратных метра», — сообщает РИА «Новости». Всего в рейтинг попали 100 российских городов. Салехард (ЯНАО) занял 81 — место, Нижневартовск (ХМАО) — 74-е. Рейтинг составлялся по данным местных администраций и Росстата. Ранее URA.RU писало, что жители «тюменской матрешки» оформили три тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей. Тюменцы стали в полтора раза чаще брать ипотеки.