Тюмень стала лидером рейтинга по вводу жилья в России

Тюмень заняла четвертое место в рейтинге городов России по вводу жилья за 2021 год. Такие данные исследования приводит РИА «Новости». Также лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск.
«В Тюмени объем ввода жилья в 2021 году составил 1,28 квадратных метра площади на человека. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека в городе составляет 31,9 квадратных метра», — сообщает РИА «Новости».
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Тюмень заняла четвертое место в рейтинге городов России по вводу жилья за 2021 год. Такие данные исследования приводит РИА «Новости». Также лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск. «В Тюмени объем ввода жилья в 2021 году составил 1,28 квадратных метра площади на человека. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека в городе составляет 31,9 квадратных метра», — сообщает РИА «Новости». Всего в рейтинг попали 100 российских городов. Салехард (ЯНАО) занял 81 — место, Нижневартовск (ХМАО) — 74-е. Рейтинг составлялся по данным местных администраций и Росстата. Ранее URA.RU писало, что жители «тюменской матрешки» оформили три тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей. Тюменцы стали в полтора раза чаще брать ипотеки.