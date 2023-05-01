В Шадринске из-за мусорной свалки оштрафовали председателя СНТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) оштрафовали председателя СНТ «Автоагрегат-2» из-за несанкционированной свалки. Информация об этом опубликована на курганском портале «Обратись».

«Председателю СНТ выдано предписание об устранении нарушения, выписан штраф. Председатель дал обязательство свалку убрать», — написано в ответе представителей администрации Шадринска жителю города.

Горожанин жаловался, что в садовом товариществе «Автоагрегат-2» растут горы мусора. Никто никаких мер по его уборке и вывозке на полигон ТКО не предпринимает. В результате, по словам жителя Шадринска, загрязняется природная среда.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринск (Курганская область) приезжал российский блогер Чистомэн, который очищает общественные места от мусора. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной Исети и в городском бору.