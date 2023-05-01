«Известия»: в Госдуме предложили сделать заметнее срок годности на продуктах

«Известия»: в Госдуме предложили увеличить штамп со сроком годности на продуктах до 20%

02 мая 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили увеличить информацию на упаковках продуктов о сроке годности Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме предложили увеличить до 20% информацию о сроках годности и датах изготовления на упаковках продуктов. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. «Производители должны выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — цитируют «Известия» слова из письма депутата Власова. По словам законодателя, производители продуктов питания часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Власов подчеркнул, что из-за этого поиск важной для покупателя информации нередко затруднителен, а для пенсионеров мелкие цифры становятся и вовсе неразличимы. Поэтому депутат и предложил внести изменения в нормативно-правовые акты. Ранее URA.RU писало, что в России обсуждался вопрос о сокращении информации на некоторых продуктовых этикетках. Речь шла о надписях «дата изготовления» и «годен до».

В Госдуме предложили увеличить до 20% информацию о сроках годности и датах изготовления на упаковках продуктов. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. «Производители должны выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — цитируют «Известия» слова из письма депутата Власова. По словам законодателя, производители продуктов питания часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Власов подчеркнул, что из-за этого поиск важной для покупателя информации нередко затруднителен, а для пенсионеров мелкие цифры становятся и вовсе неразличимы. Поэтому депутат и предложил внести изменения в нормативно-правовые акты. Ранее URA.RU писало, что в России обсуждался вопрос о сокращении информации на некоторых продуктовых этикетках. Речь шла о надписях «дата изготовления» и «годен до».