01 мая 2023

«Известия»: в Госдуме предложили сделать заметнее срок годности на продуктах

«Известия»: в Госдуме предложили увеличить штамп со сроком годности на продуктах до 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предложили увеличить информацию на упаковках продуктов о сроке годности Фото:

В Госдуме предложили увеличить до 20% информацию о сроках годности и датах изготовления на упаковках продуктов. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«Производители должны выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — цитируют «Известия» слова из письма депутата Власова.

По словам законодателя, производители продуктов питания часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Власов подчеркнул, что из-за этого поиск важной для покупателя информации нередко затруднителен, а для пенсионеров мелкие цифры становятся и вовсе неразличимы. Поэтому депутат и предложил внести изменения в нормативно-правовые акты.

Ранее URA.RU писало, что в России обсуждался вопрос о сокращении информации на некоторых продуктовых этикетках. Речь шла о надписях «дата изготовления» и «годен до».

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В Госдуме предложили увеличить до 20% информацию о сроках годности и датах изготовления на упаковках продуктов. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. «Производители должны выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — цитируют «Известия» слова из письма депутата Власова. По словам законодателя, производители продуктов питания часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Власов подчеркнул, что из-за этого поиск важной для покупателя информации нередко затруднителен, а для пенсионеров мелкие цифры становятся и вовсе неразличимы. Поэтому депутат и предложил внести изменения в нормативно-правовые акты. Ранее URA.RU писало, что в России обсуждался вопрос о сокращении информации на некоторых продуктовых этикетках. Речь шла о надписях «дата изготовления» и «годен до».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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