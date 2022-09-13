Росстандарт хочет убрать с этикеток продуктов информацию о сроках годности

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На продуктах сократят информацию о сроке годности Фото:

В России с этикеток некоторых продуктов могут убрать информацию о сроке годности и дате изготовления — речь идет о надписи «дата изготовления» и «годен до». Об этом сообщил Росстандарт.

«В Росстандарте заявили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм», — пишет РБК. В качестве источника информации приводится ответ на запрос СМИ от ведомства.

Таким образом, речь идет о сокращении размера надписей, а не всей информации, касающейся срока годности. При этом производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды. Российские стандартны об этом будут пересмотрены в 2023 году.

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В России с этикеток некоторых продуктов могут убрать информацию о сроке годности и дате изготовления — речь идет о надписи «дата изготовления» и «годен до». Об этом сообщил Росстандарт. «В Росстандарте заявили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм», — пишет РБК. В качестве источника информации приводится ответ на запрос СМИ от ведомства. Таким образом, речь идет о сокращении размера надписей, а не всей информации, касающейся срока годности. При этом производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды. Российские стандартны об этом будут пересмотрены в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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