В Кургане выставили на продажу кальян-бар «Зависимость». Фото

02 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Кургане продается авторский бар Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кургане владелец продает авторский кальян-бар «Зависимость» на улице Коли Мяготина. Заведение выставлено на продажу за 2 млн 350 тыс рублей. Информация об этом опубликована на сайте Avito. «Бар „Зависимость“ успешно работает с 2019 года. Открывал заведение с нуля и являюсь единственным владельцем за все это время. Оборот 550 — 700 тысяч рублей легко увеличить до 1 млн», — сообщается в объявлении о продаже заведения на сайте. В объявлении говорится, что в баре установлено профессиональное оборудование, включая кальяны и льдогенератор. Товарные остатки около 300 тысяч рублей передаются при покупке. Владелец бизнеса назвал в объявлении причину продажи кальянной — переезд в Санкт-Петербург. Ранее URA.RU писало, что в Кургане были выставлены на продажу сразу два ресторана в центре города. Владелец объяснял продажу активов — сменой приоритетов в бизнесе. В Кургане продается авторский бар «Зависимость» Фото с сайта Avito

В Кургане владелец продает авторский кальян-бар «Зависимость» на улице Коли Мяготина. Заведение выставлено на продажу за 2 млн 350 тыс рублей. Информация об этом опубликована на сайте Avito. «Бар „Зависимость“ успешно работает с 2019 года. Открывал заведение с нуля и являюсь единственным владельцем за все это время. Оборот 550 — 700 тысяч рублей легко увеличить до 1 млн», — сообщается в объявлении о продаже заведения на сайте. В объявлении говорится, что в баре установлено профессиональное оборудование, включая кальяны и льдогенератор. Товарные остатки около 300 тысяч рублей передаются при покупке. Владелец бизнеса назвал в объявлении причину продажи кальянной — переезд в Санкт-Петербург. Ранее URA.RU писало, что в Кургане были выставлены на продажу сразу два ресторана в центре города. Владелец объяснял продажу активов — сменой приоритетов в бизнесе.