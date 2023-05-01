01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Кургане выставили на продажу кальян-бар «Зависимость». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана на Площади 1905 года. Екатеринбург, кальян
В Кургане продается авторский бар Фото:

В Кургане владелец продает авторский кальян-бар «Зависимость» на улице Коли Мяготина. Заведение выставлено на продажу за 2 млн 350 тыс рублей. Информация об этом опубликована на сайте Avito.

«Бар „Зависимость“ успешно работает с 2019 года. Открывал заведение с нуля и являюсь единственным владельцем за все это время. Оборот 550 — 700 тысяч рублей легко увеличить до 1 млн», — сообщается в объявлении о продаже заведения на сайте.

В объявлении говорится, что в баре установлено профессиональное оборудование, включая кальяны и льдогенератор. Товарные остатки около 300 тысяч рублей передаются при покупке. Владелец бизнеса назвал в объявлении причину продажи кальянной — переезд в Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане были выставлены на продажу сразу два ресторана в центре города. Владелец объяснял продажу активов — сменой приоритетов в бизнесе.

В Кургане продается авторский бар "Зависимость"
В Кургане продается авторский бар «Зависимость»

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В Кургане владелец продает авторский кальян-бар «Зависимость» на улице Коли Мяготина. Заведение выставлено на продажу за 2 млн 350 тыс рублей. Информация об этом опубликована на сайте Avito. «Бар „Зависимость“ успешно работает с 2019 года. Открывал заведение с нуля и являюсь единственным владельцем за все это время. Оборот 550 — 700 тысяч рублей легко увеличить до 1 млн», — сообщается в объявлении о продаже заведения на сайте. В объявлении говорится, что в баре установлено профессиональное оборудование, включая кальяны и льдогенератор. Товарные остатки около 300 тысяч рублей передаются при покупке. Владелец бизнеса назвал в объявлении причину продажи кальянной — переезд в Санкт-Петербург. Ранее URA.RU писало, что в Кургане были выставлены на продажу сразу два ресторана в центре города. Владелец объяснял продажу активов — сменой приоритетов в бизнесе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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