Деревенского батюшку в Пермском крае обвинили в сектантстве и раскольничестве

02 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Батюшку в Пермском крае обвинили в сектантстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Майский Пермского края священника Глеба Палкина обвинили в сектантстве и раскольничестве. В 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил его в служении за нарушение церковных канонов. Глебу Палкину запрещено совершать богослужения и таинства, но он продолжает принимать в своем доме верующих и строит новый храм на пожертвования прихожан. Об этом URA.RU рассказал настоятель храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба игумен Варфоломей. «Он [Палкин] находится под запретом, но все равно объявляет себя церковью. Только если раньше хотя бы себя определял, как Русская Православная Церковь, то теперь, как Церковь Христова. Все это [служение] у него пошло в сектантство, никакой иерархии он не принимает, творит в умах человеческих раскол. Рассуждает так: «стадо» мое малое, мы спасемся». Все службы, которые он совершает в своем доме, нелегитимны и недействительны, никакого отношения к РПЦ они не имеют», — заявил игумен Варфоломей. Священнослужитель добавил также, что сейчас Глеб Палкин строит на своем участке в Майском храм, собирая средства с прихожан на свои банковские карты. Также игумен сравнивает опального батюшку с отцом Сергием, который был осужден по нескольким уголовным статьям и отправлен в колонию. Если Палкин продолжит вести деятельность, то ему грозит лишение духовного сана. Глеб Палкин ранее являлся настоятелем храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском. Во время пандемии он начал проводить онлайн-службы, принимая пожертвования от прихожан через интернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Майский Пермского края священника Глеба Палкина обвинили в сектантстве и раскольничестве. В 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил его в служении за нарушение церковных канонов. Глебу Палкину запрещено совершать богослужения и таинства, но он продолжает принимать в своем доме верующих и строит новый храм на пожертвования прихожан. Об этом URA.RU рассказал настоятель храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба игумен Варфоломей. «Он [Палкин] находится под запретом, но все равно объявляет себя церковью. Только если раньше хотя бы себя определял, как Русская Православная Церковь, то теперь, как Церковь Христова. Все это [служение] у него пошло в сектантство, никакой иерархии он не принимает, творит в умах человеческих раскол. Рассуждает так: «стадо» мое малое, мы спасемся». Все службы, которые он совершает в своем доме, нелегитимны и недействительны, никакого отношения к РПЦ они не имеют», — заявил игумен Варфоломей. Священнослужитель добавил также, что сейчас Глеб Палкин строит на своем участке в Майском храм, собирая средства с прихожан на свои банковские карты. Также игумен сравнивает опального батюшку с отцом Сергием, который был осужден по нескольким уголовным статьям и отправлен в колонию. Если Палкин продолжит вести деятельность, то ему грозит лишение духовного сана. Глеб Палкин ранее являлся настоятелем храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском. Во время пандемии он начал проводить онлайн-службы, принимая пожертвования от прихожан через интернет.