Российская авиация уничтожила 170 целей на красно-лиманском направлении 02 мая 2023 в 07:23 Размер текста - 17 + Группировка «Центр» работала по силам ВСУ на красно-лиманском направлении, сообщил Александр Савчук Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиация группировки Вооруженных Сил России «Центр» на красно-лиманском направлении атаковала 170 целей. Под удар попали живые силы противника и его техника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. Он отметил, что авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время атаки были уничтожены снаряды для РСЗО HIMARS. Украинская сторона лишилась одного беспилотника, отметил Савчук. Разведка группировки «Центр» обнаружила в районе Серебрянского лесничества две бригады ВСУ. По ним также был нанесен удар, подчеркнул Савчук. Ранее командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый» сообщил, что при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ. По его словам, было уничтожено два танка. 1 мая российские силы поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, передает RT. Авиация группировки Вооруженных Сил России «Центр» на красно-лиманском направлении атаковала 170 целей. Под удар попали живые силы противника и его техника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. Он отметил, что авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время атаки были уничтожены снаряды для РСЗО HIMARS. Украинская сторона лишилась одного беспилотника, отметил Савчук. Разведка группировки «Центр» обнаружила в районе Серебрянского лесничества две бригады ВСУ. По ним также был нанесен удар, подчеркнул Савчук. Ранее командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый» сообщил, что при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ. По его словам, было уничтожено два танка. 1 мая российские силы поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям