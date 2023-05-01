РИАН: расчеты комплексов «Штурм-С» предотвратили танковый прорыв ВСУ

02 мая 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

ПТРК отразил прорыв танков ВСУ, рассказали солдаты ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ в зоне проведения спецоперации. Были поражены два вражеских танка. Об этом рассказал командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый». «Данный образец у нас стреляет от 5 до 6 тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты. Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков. Танки больше уже в бой вступить не смогли. Мы поразили цели с первого выстрела», — сообщил «Старый» в опубликованном видео от Минобороны РФ, слова передают РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями СВО также являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее URA.RU рассказало о том, как ВС РФ наносят упреждающие удары по штабам и скоплениям войск ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин сравнил подобное положение дел с Курской битвой летом 1943 года.

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ в зоне проведения спецоперации. Были поражены два вражеских танка. Об этом рассказал командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый». «Данный образец у нас стреляет от 5 до 6 тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты. Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков. Танки больше уже в бой вступить не смогли. Мы поразили цели с первого выстрела», — сообщил «Старый» в опубликованном видео от Минобороны РФ, слова передают РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями СВО также являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее URA.RU рассказало о том, как ВС РФ наносят упреждающие удары по штабам и скоплениям войск ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин сравнил подобное положение дел с Курской битвой летом 1943 года.