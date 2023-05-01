01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Эксперты назвали районы с самыми дорогими квартирами в Тюмени

Цены на жилье в Заречном районе и историческом центре Тюмени оказались самыми высокими
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Весна. Тюмень, автомобиль, тюмень, парковка, улица малыгина
Центральный район стал самым дорогим в Тюмени Фото:

Исторический центр Тюмени стал самым дорогим районом для покупки квартиры на первичном рынке, оторвавшись от других более чем на 30 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказали в агентстве недвижимости «Этажи», где также перечислили районы с наиболее высокими ценами на вторичное жилье.

«На первичном рынке самыми дорогими продолжают оставаться новостройки в историческом центре: удельная цена — 215 381 руб./кв. м. На второй строчке — Заречный (177 606 руб./кв. м.), на третьей — район драмтеатра (136 317 руб./кв. м)» — передает РБК Тюмень информацию агентства.

На вторичном рынке максимальная цена достигла 136 445 рублей за квадратный метр. Квартиры с такими расценками можно приобрести в Европейском микрорайоне. Следующие два наиболее дорогих места — деревня Ожогина и Заречный район, где стоимость составила 136 173 и 121 268 рублей за кв. метр соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что самые дорогие дачи под Тюменью оказались расположены на Московском тракте. Как заявила аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина, это же направление остается и самым популярным у тюменцев.

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Исторический центр Тюмени стал самым дорогим районом для покупки квартиры на первичном рынке, оторвавшись от других более чем на 30 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказали в агентстве недвижимости «Этажи», где также перечислили районы с наиболее высокими ценами на вторичное жилье. «На первичном рынке самыми дорогими продолжают оставаться новостройки в историческом центре: удельная цена — 215 381 руб./кв. м. На второй строчке — Заречный (177 606 руб./кв. м.), на третьей — район драмтеатра (136 317 руб./кв. м)» — передает РБК Тюмень информацию агентства. На вторичном рынке максимальная цена достигла 136 445 рублей за квадратный метр. Квартиры с такими расценками можно приобрести в Европейском микрорайоне. Следующие два наиболее дорогих места — деревня Ожогина и Заречный район, где стоимость составила 136 173 и 121 268 рублей за кв. метр соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что самые дорогие дачи под Тюменью оказались расположены на Московском тракте. Как заявила аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина, это же направление остается и самым популярным у тюменцев.
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