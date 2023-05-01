01 мая 2023
30 апреля 2023

Выдающийся наставник волейболисток «Уралочки» героически погиб в зоне СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Денис Ефанов спас товарищей ценой собственной жизни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО, спасая своих боевых товарищей. Ефанов больше 20 лет тренировал спортсменов.

«27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей, ушел из жизни выдающийся тренер по волейболу. Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. Дата похорон тренера пока не назначена. Родственники ждут, когда тело погибшего доставят в Екатеринбург», — написано в официальной группе спортивной школы «Уралочка».

Специальная военная операция ВС РФ стартовала 24 февраля 2022 года. Целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В зоне спецоперации погиб тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов
В зоне спецоперации погиб тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов
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Тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО, спасая своих боевых товарищей. Ефанов больше 20 лет тренировал спортсменов. «27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей, ушел из жизни выдающийся тренер по волейболу. Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. Дата похорон тренера пока не назначена. Родственники ждут, когда тело погибшего доставят в Екатеринбург», — написано в официальной группе спортивной школы «Уралочка». Специальная военная операция ВС РФ стартовала 24 февраля 2022 года. Целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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