В Челябинске из-за техработ изменится цвет воды в кранах

В Челябинске из-за техработ изменится цвет питьевой воды в кранах

Работы будут проведены 4 по 7 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с переключением магистральных водоводов у челябинцев изменится цвет воды в кране. Работы будут проведены 4 по 7 мая. Об этом сообщил на аппаратном совещании 2 мая мэру Наталье Котовой замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Это плановая работа, мы без этого никак не завершим необходимые работы. Поэтому просим челябинцев потерпеть, переждать этот период», — пояснила Котова.

В вышеуказанное время напор воды в кранах у челябинцев возрастет. Переключения будут связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды в городе.