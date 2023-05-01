01 мая 2023

В Челябинске из-за техработ изменится цвет воды в кранах

В Челябинске из-за техработ изменится цвет питьевой воды в кранах
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Работы будут проведены 4 по 7 мая Фото:

В связи с переключением магистральных водоводов у челябинцев изменится цвет воды в кране. Работы будут проведены 4 по 7 мая. Об этом сообщил на аппаратном совещании 2 мая мэру Наталье Котовой замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Это плановая работа, мы без этого никак не завершим необходимые работы. Поэтому просим челябинцев потерпеть, переждать этот период», — пояснила Котова.

В вышеуказанное время напор воды в кранах у челябинцев возрастет. Переключения будут связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды в городе.

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В связи с переключением магистральных водоводов у челябинцев изменится цвет воды в кране. Работы будут проведены 4 по 7 мая. Об этом сообщил на аппаратном совещании 2 мая мэру Наталье Котовой замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Это плановая работа, мы без этого никак не завершим необходимые работы. Поэтому просим челябинцев потерпеть, переждать этот период», — пояснила Котова. В вышеуказанное время напор воды в кранах у челябинцев возрастет. Переключения будут связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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