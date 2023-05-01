В Челябинске из-за техработ изменится цвет воды в кранах

Работы будут проведены 4 по 7 мая
В связи с переключением магистральных водоводов у челябинцев изменится цвет воды в кране. Работы будут проведены 4 по 7 мая. Об этом сообщил на аппаратном совещании 2 мая мэру Наталье Котовой замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
«Это плановая работа, мы без этого никак не завершим необходимые работы. Поэтому просим челябинцев потерпеть, переждать этот период», — пояснила Котова.
В вышеуказанное время напор воды в кранах у челябинцев возрастет. Переключения будут связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды в городе.
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