В Перми ветераны СВО начали кампанию за отмену концерта исполнителя Локимин

02 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Loqiemean должен выступить с концертом в Перми 16 мая Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Перми ветераны спецоперации начали кампанию за отмену концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean (Роман Локимин). Информация появилась в telegram-канале «Прикамские витязи», один из его авторов подтвердил URA.RU намерение запретить выступление артиста в Перми. Причина — критика СВО, поддержка политика Алексея Навального и ВСУ. «Локимин едет с концертами по всей России. Первый концерт пройдет 8 мая в Новосибирске. Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите [Екатерине] Мизулиной, распространяйте информацию, где только можно», — говорится в посте. URA.RU обратилось за комментарием к менеджеру артиста через соцсети. Ответ к моменту публикации новости не поступил. Loqiemean — хип-хоп исполнитель и саунд-продюсер из Томска, выпустивший несколько студийных альбомов. На странице артиста в соцсети «ВКонтакте» указано, что он «говорит на остросоциальные темы, мешает драму и юмор, объединяет в музыке разные жанры». В Перми выступление артиста запланировано на 16 мая в концерт-холле «Свобода». Ранее пермские участники спецоперации добились отмены в Перми концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Артистку обвинили в том, что она высказывала критику по поводу СВО.

В Перми ветераны спецоперации начали кампанию за отмену концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean (Роман Локимин). Информация появилась в telegram-канале «Прикамские витязи», один из его авторов подтвердил URA.RU намерение запретить выступление артиста в Перми. Причина — критика СВО, поддержка политика Алексея Навального и ВСУ. «Локимин едет с концертами по всей России. Первый концерт пройдет 8 мая в Новосибирске. Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите [Екатерине] Мизулиной, распространяйте информацию, где только можно», — говорится в посте. URA.RU обратилось за комментарием к менеджеру артиста через соцсети. Ответ к моменту публикации новости не поступил. Loqiemean — хип-хоп исполнитель и саунд-продюсер из Томска, выпустивший несколько студийных альбомов. На странице артиста в соцсети «ВКонтакте» указано, что он «говорит на остросоциальные темы, мешает драму и юмор, объединяет в музыке разные жанры». В Перми выступление артиста запланировано на 16 мая в концерт-холле «Свобода». Ранее пермские участники спецоперации добились отмены в Перми концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Артистку обвинили в том, что она высказывала критику по поводу СВО.