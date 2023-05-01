01 мая 2023
30 апреля 2023

В Перми ветераны СВО начали кампанию за отмену концерта исполнителя Локимин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Loqiemean должен выступить с концертом в Перми 16 мая Фото:

В Перми ветераны спецоперации начали кампанию за отмену концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean (Роман Локимин). Информация появилась в telegram-канале «Прикамские витязи», один из его авторов подтвердил URA.RU намерение запретить выступление артиста в Перми. Причина — критика СВО, поддержка политика Алексея Навального и ВСУ.

«Локимин едет с концертами по всей России. Первый концерт пройдет 8 мая в Новосибирске. Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите [Екатерине] Мизулиной, распространяйте информацию, где только можно», — говорится в посте. URA.RU обратилось за комментарием к менеджеру артиста через соцсети. Ответ к моменту публикации новости не поступил.

Loqiemean — хип-хоп исполнитель и саунд-продюсер из Томска, выпустивший несколько студийных альбомов. На странице артиста в соцсети «ВКонтакте» указано, что он «говорит на остросоциальные темы, мешает драму и юмор, объединяет в музыке разные жанры». В Перми выступление артиста запланировано на 16 мая в концерт-холле «Свобода».

Ранее пермские участники спецоперации добились отмены в Перми концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Артистку обвинили в том, что она высказывала критику по поводу СВО.

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В Перми ветераны спецоперации начали кампанию за отмену концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean (Роман Локимин). Информация появилась в telegram-канале «Прикамские витязи», один из его авторов подтвердил URA.RU намерение запретить выступление артиста в Перми. Причина — критика СВО, поддержка политика Алексея Навального и ВСУ. «Локимин едет с концертами по всей России. Первый концерт пройдет 8 мая в Новосибирске. Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите [Екатерине] Мизулиной, распространяйте информацию, где только можно», — говорится в посте. URA.RU обратилось за комментарием к менеджеру артиста через соцсети. Ответ к моменту публикации новости не поступил. Loqiemean — хип-хоп исполнитель и саунд-продюсер из Томска, выпустивший несколько студийных альбомов. На странице артиста в соцсети «ВКонтакте» указано, что он «говорит на остросоциальные темы, мешает драму и юмор, объединяет в музыке разные жанры». В Перми выступление артиста запланировано на 16 мая в концерт-холле «Свобода». Ранее пермские участники спецоперации добились отмены в Перми концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Артистку обвинили в том, что она высказывала критику по поводу СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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