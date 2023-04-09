В Перми концерт Дианы Арбениной отменили «во избежание провокаций»

10 апреля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Диане Арбениной отказали в площадке для выступления в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский концерт Дианы Арбениной решено отменить. Куратор СК Сухарева объяснил, что отказал музыкантам выступать на площадке из-за общественного резонанса, чтобы избежать провокаций. «В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной», — цитирует «Коммерсант Прикамье» директора Центра спортивной подготовки Михаила Аминова. По его словам, организаторы уже оповещены. Ранее отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. Между тем власти говорили, что причин запрещать выступление нет.

Пермский концерт Дианы Арбениной решено отменить. Куратор СК Сухарева объяснил, что отказал музыкантам выступать на площадке из-за общественного резонанса, чтобы избежать провокаций. «В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной», — цитирует «Коммерсант Прикамье» директора Центра спортивной подготовки Михаила Аминова. По его словам, организаторы уже оповещены. Ранее отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. Между тем власти говорили, что причин запрещать выступление нет.