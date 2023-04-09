В Перми концерт Дианы Арбениной отменили «во избежание провокаций»

Диане Арбениной отказали в площадке для выступления в Перми
Пермский концерт Дианы Арбениной решено отменить. Куратор СК Сухарева объяснил, что отказал музыкантам выступать на площадке из-за общественного резонанса, чтобы избежать провокаций.
«В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной», — цитирует «Коммерсант Прикамье» директора Центра спортивной подготовки Михаила Аминова. По его словам, организаторы уже оповещены.
Ранее отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. Между тем власти говорили, что причин запрещать выступление нет.
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