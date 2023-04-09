09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Перми концерт Дианы Арбениной отменили «во избежание провокаций»

© Служба новостей «URA.RU»
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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Диане Арбениной отказали в площадке для выступления в Перми Фото:

Пермский концерт Дианы Арбениной решено отменить. Куратор СК Сухарева объяснил, что отказал музыкантам выступать на площадке из-за общественного резонанса, чтобы избежать провокаций.

«В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной», — цитирует «Коммерсант Прикамье» директора Центра спортивной подготовки Михаила Аминова. По его словам, организаторы уже оповещены.

Ранее отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. Между тем власти говорили, что причин запрещать выступление нет.

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Пермский концерт Дианы Арбениной решено отменить. Куратор СК Сухарева объяснил, что отказал музыкантам выступать на площадке из-за общественного резонанса, чтобы избежать провокаций. «В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной», — цитирует «Коммерсант Прикамье» директора Центра спортивной подготовки Михаила Аминова. По его словам, организаторы уже оповещены. Ранее отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. Между тем власти говорили, что причин запрещать выступление нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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