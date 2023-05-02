Зеленскому предложили учредить орден имени Бандеры

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский рассмотрит петицию после набора необходимого числа голосов Фото:

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой создать орден имени пособника нацисткой Германии Степана Бандеры. Предполагается, что награда будет вручаться военным.

«Ввести государственную награду „Орден Степана Бандеры“ и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в описании петиции. Она опубликована на официальном сайте Офиса президента Украины.

Степан Бандера является идеологом украинского национализма и пособником войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Также его считают идеологом Волынской резни 1943 года, в которой были убиты порядка 60 тысяч поляков. Считается, что в 1959 году в Мюнхене Бандера был отравлен агентом КГБ СССР. В 2010 году Бандера был признан героем Украины, хотя на юго-востоке страны, в Польше, Белоруссии и России его считают радикальным националистом, террористом и коллаборационистом.

В апреле обозреватель Associated Press Ванесса Гера отметила, что поляки не забудут преступления лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Бандеры. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, передает RT.

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На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой создать орден имени пособника нацисткой Германии Степана Бандеры. Предполагается, что награда будет вручаться военным. «Ввести государственную награду „Орден Степана Бандеры“ и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в описании петиции. Она опубликована на официальном сайте Офиса президента Украины. Степан Бандера является идеологом украинского национализма и пособником войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Также его считают идеологом Волынской резни 1943 года, в которой были убиты порядка 60 тысяч поляков. Считается, что в 1959 году в Мюнхене Бандера был отравлен агентом КГБ СССР. В 2010 году Бандера был признан героем Украины, хотя на юго-востоке страны, в Польше, Белоруссии и России его считают радикальным националистом, террористом и коллаборационистом. В апреле обозреватель Associated Press Ванесса Гера отметила, что поляки не забудут преступления лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Бандеры. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, передает RT.
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