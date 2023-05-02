Зеленскому предложили учредить орден имени Бандеры

02 мая 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Зеленский рассмотрит петицию после набора необходимого числа голосов Фото: Официальный сайт президента Украины На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой создать орден имени пособника нацисткой Германии Степана Бандеры. Предполагается, что награда будет вручаться военным. «Ввести государственную награду „Орден Степана Бандеры“ и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в описании петиции. Она опубликована на официальном сайте Офиса президента Украины. Степан Бандера является идеологом украинского национализма и пособником войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Также его считают идеологом Волынской резни 1943 года, в которой были убиты порядка 60 тысяч поляков. Считается, что в 1959 году в Мюнхене Бандера был отравлен агентом КГБ СССР. В 2010 году Бандера был признан героем Украины, хотя на юго-востоке страны, в Польше, Белоруссии и России его считают радикальным националистом, террористом и коллаборационистом. В апреле обозреватель Associated Press Ванесса Гера отметила, что поляки не забудут преступления лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Бандеры. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой создать орден имени пособника нацисткой Германии Степана Бандеры. Предполагается, что награда будет вручаться военным. «Ввести государственную награду „Орден Степана Бандеры“ и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в описании петиции. Она опубликована на официальном сайте Офиса президента Украины. Степан Бандера является идеологом украинского национализма и пособником войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Также его считают идеологом Волынской резни 1943 года, в которой были убиты порядка 60 тысяч поляков. Считается, что в 1959 году в Мюнхене Бандера был отравлен агентом КГБ СССР. В 2010 году Бандера был признан героем Украины, хотя на юго-востоке страны, в Польше, Белоруссии и России его считают радикальным националистом, террористом и коллаборационистом. В апреле обозреватель Associated Press Ванесса Гера отметила, что поляки не забудут преступления лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Бандеры. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, передает RT.