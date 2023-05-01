В Екатеринбурге ищут профессионального отдыхателя

Баден Баден ищет профессионального отдыхателя на два месяца Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге появилась вакансия профессионального отдыхателя. Зарплата 70 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Baden family».

В обязанности сотрудника входит посещение термальных курортов сети Баден-Баден (г. Реж, с. Еткуль, Уктус), купание в бассейнах, посещение бань и саун, посещения СПА, сеансов массажа, а также посещение кафе и ресторанов (дегустация блюд). Работодатель также выставляет ряд требований к кандидату на вакансию. Приветствуется опыт отдыха в отелях не ниже 4*, большая насмотренность, опыт путешествий. Срочный договор — 2 месяца.

«Baden family» — это семья термальных курортов, работающих с 2012 года. На данный момент работают шесть курортов в различных уголках УРФО.