01 мая 2023

В Екатеринбурге ищут профессионального отдыхателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
Баден Баден ищет профессионального отдыхателя на два месяца Фото:

В Екатеринбурге появилась вакансия профессионального отдыхателя. Зарплата 70 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Baden family».

В обязанности сотрудника входит посещение термальных курортов сети Баден-Баден (г. Реж, с. Еткуль, Уктус), купание в бассейнах, посещение бань и саун, посещения СПА, сеансов массажа, а также посещение кафе и ресторанов (дегустация блюд). Работодатель также выставляет ряд требований к кандидату на вакансию. Приветствуется опыт отдыха в отелях не ниже 4*, большая насмотренность, опыт путешествий. Срочный договор — 2 месяца.

«Baden family» — это семья термальных курортов, работающих с 2012 года. На данный момент работают шесть курортов в различных уголках УРФО.

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В Екатеринбурге появилась вакансия профессионального отдыхателя. Зарплата 70 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Baden family». В обязанности сотрудника входит посещение термальных курортов сети Баден-Баден (г. Реж, с. Еткуль, Уктус), купание в бассейнах, посещение бань и саун, посещения СПА, сеансов массажа, а также посещение кафе и ресторанов (дегустация блюд). Работодатель также выставляет ряд требований к кандидату на вакансию. Приветствуется опыт отдыха в отелях не ниже 4*, большая насмотренность, опыт путешествий. Срочный договор — 2 месяца. «Baden family» — это семья термальных курортов, работающих с 2012 года. На данный момент работают шесть курортов в различных уголках УРФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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