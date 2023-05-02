В Госдепе США поддержали нападения украинских дронов на российские города

02 мая 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

США поддержал украинские атаки беспилотниками по российским городам Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США поддерживают атаки Украины по российским городам при помощи беспилотников. Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель. «Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров. Мы намерены и дальше предпринимать шаги по привлечению к ответственности и Российской Федерации», — заявил Ведант Патель, отвечая на вопрос о поддержке США украинских атак беспилотниками. Его слова приводит сайт Государственного департамента США. В конце апреля губернатор Брянской области сообщил об атаке беспилотником Суземского района. Об этом он написал в своем telegram-канале. В конце апреля ВСУ направили на Севастополь несколько БПЛА. В результате атаки загорелась цистерна с нефтью. 29 апреля пожар был потушен, передает «Федеральное агентство новостей».

США поддерживают атаки Украины по российским городам при помощи беспилотников. Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель. «Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров. Мы намерены и дальше предпринимать шаги по привлечению к ответственности и Российской Федерации», — заявил Ведант Патель, отвечая на вопрос о поддержке США украинских атак беспилотниками. Его слова приводит сайт Государственного департамента США. В конце апреля губернатор Брянской области сообщил об атаке беспилотником Суземского района. Об этом он написал в своем telegram-канале. В конце апреля ВСУ направили на Севастополь несколько БПЛА. В результате атаки загорелась цистерна с нефтью. 29 апреля пожар был потушен, передает «Федеральное агентство новостей».