Bild назвала три способа уничтожения танков Leopard на Украине

Для борьбы с танками Leopard 2, которые Запад поставляет Украине, Россия может использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства. Об этом сообщил обозреватель Bild Бьорн Стритцель.
«Вероятно, самую большую угрозу для „Леопардов“ представляют современные противотанковые управляемые ракеты. <…> Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как Leopard 2», —
Отпор танкам Leopard 2 может дать российская техника. У России есть боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения, заключил Стритцель.
Зимой страны Запада анонсировали передачу Украине тяжелых боевых машин. Весной Германия отправила Украине 18 танков Leopard 2, что на четыре больше на момент объявления поставок. Появление у Украины западных танков не повлияет на ход спецоперации, отметил французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари. Он подчеркнул, что танки имеют значение только во время быстрых наступательных операций. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».
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